Opasna igračka iz Pepka povlači se sa tržišta u Srbiji
21:46
16.11.2026
Ognjen Mitić, učenik odeljenja III-5 Tehničke škole „23. maj” iz Pančeva, osvojio je prvo mesto na školskom okružnom takmičenju u plivanju koje je danas održano na gradskom bazenu.
Mitić je do zlatne medalje stigao pobedom u disciplini 100 metara delfin stilom. Ovim rezultatom talentovani Pančevac obezbedio je direktan plasman na republičko školsko prvenstvo.
Državno takmičenje u plivanju biće održano 8. decembra u Novom Sadu, gde će Mitić predstavljati svoju školu i grad Pančevo.
(Pančevac)
21:46
16.11.2026
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