Ognjen Mitić, učenik odeljenja III-5 Tehničke škole „23. maj” iz Pančeva, osvojio je prvo mesto na školskom okružnom takmičenju u plivanju koje je danas održano na gradskom bazenu.

Mitić je do zlatne medalje stigao pobedom u disciplini 100 metara delfin stilom. Ovim rezultatom talentovani Pančevac obezbedio je direktan plasman na republičko školsko prvenstvo.

Državno takmičenje u plivanju biće održano 8. decembra u Novom Sadu, gde će Mitić predstavljati svoju školu i grad Pančevo.

(Pančevac)