BELA CRKVA – Podmlađeni tim Kluba podvodnih aktivnosti „Bela Crkva“ ostvario je zapažen rezultat na Otvorenom prvenstvu Srbije u plivanju perajima i brzinskom ronjenju, osvojivši četvrto mesto u ukupnom ekipnom plasmanu, prenosi BCinfo.

Takmičenje je održano proteklog vikenda u Sportskom centru „Milan Sandić“ u Beogradu, u organizaciji Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije (SOPAS) i Ronilačkog kluba „Kalipso“. Belocrkvanski klub je nastupio sa sedam od devet prijavljenih takmičara, pri čemu su samo dvoje imali prethodno takmičarsko iskustvo, dok je za petoro debitanata ovo bilo prvo veliko nadmetanje.

Najveći uspeh ostvaren je u muškoj štafeti 4 x 100 metara plivanje perajima, gde je tim u sastavu Ognjen Vujičić, Aleksandar Pejčić, Miodrag Kovačević i Miroslav Šajić osvojio bronzanu medalju i treće mesto.

Pojedinačni rezultati takmičara KPA „Bela Crkva“:

50m brzinsko ronjenje (muškarci): Ognjen Vujičić zauzeo je peto mesto, dok Lana Todorović nije završila trku.

200m plivanje perajima (muškarci): Aleksandar Pejčić osvojio je četvrto mesto.

50m plivanje perajima (muškarci): Ognjen Vujičić bio je osmi, Nemanja Novevski dvanaesti, Miodrag Kovačević trinaesti, Lazar Novevski petnaesti, a Miroslav Šajić šesnaesti.

50m plivanje perajima (žene): Lana Todorović zauzela je sedmo mesto.

100m plivanje perajima (muškarci): Miodrag Kovačević završio je na osmom, Lazar Novevski na desetom, a Miroslav Šajić na jedanaestom mestu.

100m plivanje perajima (žene): Lana Todorović plasirala se na šesto mesto.

(Pančevac/BCinfo)