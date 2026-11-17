OPOVO – Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita ključni je preduslov za opstanak malih sredina, a potpuna rekonstrukcija objekta i zadržavanje stručnog kadra glavni su prioriteti u daljem razvoju Doma zdravlja Opovo, poručuje direktorka ove ustanove dr Sofija Popović za Start 013.

Specijalista stomatologije dr Sofija Popović nalazi se na čelu opovačkog Doma zdravlja više od dvanaest godina, još od avgusta 2014. godine. Govoreći o svom dugogodišnjem radu, ona ističe da rukovođenje zdravstvenom ustanovom nosi veliku odgovornost jer podrazumeva stalnu borbu za podizanje javnog zdravlja na nivo koji odgovara savremenim standardima.

Zdravstvena zaštita dostupna u svim mestima opštine

Iako spada u manje ustanove primarne zdravstvene zaštite, Dom zdravlja Opovo funkcioniše 24 sata dnevno i ne zaostaje za većim centrima, jer poseduje specijalističke službe i kompletan stručni kadar.

Pokrivenost terena: Zdravstvena zaštita obezbeđena je u svim naseljenim mestima opštine Opovo, a usluge koriste i žitelji susednih opština.

Apotekarska mreža: Ovo je jedina ustanova na teritoriji Južnobanatskog upravnog округа koja u svom sastavu ima apoteke u svim naseljenim mestima.

Hitna pomoć: Služba hitne medicinske pomoći radi neprekidno, čime je dostupnost hitnih intervencija podignuta na najviši nivo.

Značajna ulaganja u savremenu dijagnostiku

Zahvaljujući dobroj saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo i lokalnom samoupravom, ustanova je u proteklom periodu znatno osavremenila opremu, što pacijentima omogućava da većinu pregleda obave u svom mestu bez odlaska u veće gradove.

Nabavljeni su novi rendgen i ultrazvučni aparati za sve službe, dok su stomatologija i laboratorija dobile savremenu aparaturu, uključujući i novi biohemijski analizator. Pored toga, obnovljen je i vozni park kupovinom novog terenskog vozila za potrebe hitne pomoći i terenskih službi.

Cilj do penzije: Moderan objekat i stabilan kadar

Kao najvažniji zadatak pre odlaska u penziju, dr Popović izdvaja rekonstrukciju zgrade Doma zdravlja, kako bi ova ustanova postala reprezentativna i funkcionalna kako za pacijente, tako i za zaposlene. Uz infrastrukturne radove, fokus ostaje na zadržavanju visokoobrazovanog medicinskog kadra i njihovoj daljoj edukaciji kroz kadrovske planove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

„Ne postoji ništa uzvišenije i humanije od toga da život posvetite леčenju i pomaganju ljudima. Izlečen pacijent ili spasen život najveća su satisfakcija i podstrek da uvek idete dalje“, zaključuje dr Sofija Popović, dodajući da i nakon odlaska u penziju sebe vidi u struci, idealno u nekoj maloj stomatološkoj ordinaciji na moru.

(Start013/S.Batalo)