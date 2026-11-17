PANČEVO – Međunarodni dan tolerancije tradicionalno je obeležen u Gerontološkom centru, gde su korisnike doma posetili učenici trećeg razreda Osnovne škole „Sveti Sava“ zajedno sa svojim učiteljicama.

Mališani su za najstarije sugrađane pripremili prigodan kulturno-umetnički program. Svojim osmesima, pesmama, recitacijama i iskrenom toplinom uneli su posebnu radost u svakodnevicu korisnika ove ustanove.

Ovaj međugeneracijski susret, održan pod sloganom „Zajedno učimo, zajedno rastemo“, prevazilazi okvire obične priredbe. Kroz zajedničko druženje i simbolično darivanje, deca na najlepši način razvijaju empatiju, razumevanje, poštovanje različitosti i osećaj solidarnosti. Sa druge strane, najstariji sugrađani dobijaju dragocenu priliku da sa mlađim naraštajima podele svoje životno iskustvo, znanje i mudrost.

Iz ustanove su uputili veliku zahvalnost učenicima, kao i njihovim učiteljicama Ireni Karić, Mariji Anušić, Nataši Celeski i Svetlani Pavlov na trudu i posvećenosti.

Ovakvi susreti iznova potvrđuju da međugeneracijska saradnja uspešno gradi mostove između različitih životnih dobi i podseća da se tolerancija ne uči samo rečima, već se živi kroz međusobno poštovanje i prijateljstvo.

(Pančevac/S.L)