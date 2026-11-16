U Briselu je danas održan forum o proširenju Evropske unije pod nazivom „Šira Evropa – jača Evropa“, a na forumu je učestvovala delegacija „Studentske liste“ koja se sastala i sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.

U ime Studentske liste na forumu se obratio profesor Aleksandar Baucal koji je rekao da je u Srbiji „počelo novo poglavlje demokratije“ i izrazio uverenje da će vesti koje će ubuduće stizati iz Srbije, po njegovom uverenju, biti uglavnom pozitivne kao i da za tu listu evropski put znači spovođenje reformi.

On je rekao i da će nakon preuzimanja vlasti, Studentskoj listi najvažniji biti vladavina prava, funkcionalne institucije, zaštita slobode medija i reforma javne uprave, kao i izgradnja održivog i otpornog ekonomskog modela zasnovanog na otvorenom tržištu, inovacijama i većoj produktivnosti.

Baucal je naveo da je pobeda na izborima tek prvi korak i da je pred njima zahtevan zadatak da se izgrade institucije koje će, kako je rekao, da služe svakom građaninu, uključujući i one koji nisu glasali za tu listu.

On je naveo da su tokom prethodnih nekoliko dana predstavnici Studentske liste održali više sastanaka u inostranstvu, i da su tokom tih sastanaka tri glavana pitanja za njih bila kako su pobedili, koji je njihov plan i da li će Srbija ostati na evropskom putu.

Baucal je istakao da za Studentsku listu evropski put znači – put reformi, jačanje evropskih vrednosti, razvoj održive ekonomije integrisane u evropsko tržište, obnovu dobrosusedskih odnosa.

„Jedan od strateških ciljeva Srbije biće ubrzanje ispunjavanja prelaznih merila u okviru Poglavlja 23 i 24 kao preduslova za pozitivan izveštaj EU. Želimo da Srbija bude pouzdan i kredibilan partner Evropskoj uniji i našim susedima, zemlja koja poštuje svoje obaveze, ostaje otvorena za dijalog i teži rešavanju konkretnih problema umesto stvaranju novih sukoba“, rekao je Baucal.

On je naveo da je još pre raspisivanja izbora objavljen plan Studentske liste za „dan posle“, i da je glavna nit tog plana učiniti Srbiju uređenom, modernom, evropskom i demokratskom zemljom kojom svi građani mogu da se ponose.

(Tanjug)