DELIBLATO – Na stadionu Fudbalskog kluba „Omladinac“ u Deliblatu sinoć su prvi put zvanično zasijali reflektori, čime je ispisana nova stranica u bogatoj istoriji ovog sportskog kolektiva.

Svečanom trenutku prisustvovale su i na teren izašle sve četiri selekcije kluba – mlađi pioniri, kadeti, seniori i veterani. Četiri generacije fudbalera simbolično su obeležile početak nove ere, ujedinjene pod istim grbom i klupskim bojama.

Posebnu atmosferu na tribinama napravili su brojni roditelji koji su došli da pruže podršku najmlađim igračima, kao i verna navijačka grupa „Lale“, koja je još jednom potvrdila privrženost klubu.

Iz rukovodstva FK „Omladinac“ poručuju da postavljanje reflektora predstavlja krunu višegodišnjeg truda, zajedništva i ljubavi svih koji učestvuju u radu kluba – od trenera, igrača i veterana, do roditelja i navijača koji čine da Deliblato ima svoj pravi fudbalski dom.

Kako navode u klubu, paljenje reflektora nije kraj radova, već tek početak novog poglavlja koje će obezbediti bolje uslove za treninge i utakmice svih generacija, čime se direktno ulaže u budućnost fudbala u ovom mestu.

(Pančevac/S.L)