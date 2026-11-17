VRŠAC – Raspisana je javna nabavka za izvođenje druge faze hitnih intervencija na sanaciji konstrukcije dvorca u Vlajkovcu kod Vršca.

Prema konkursnoj dokumentaciji, zainteresovani ponuđači svoje prijave mogu podneti najkasnije do 30. novembra do 8 časova, dok je predviđeno trajanje ugovora 60 dana.

Podsetimo, ugovor za realizaciju druge faze radova na očuvanju ovog objekta potpisan je u julu ove godine u Gradskom muzeju Vršac. Tada je najavljeno da se projekat sprovodi uz finansijsku i stručnu podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.

Dvorac u Vlajkovcu nalazi se uz međunarodni put Beograd–Temišvar, na teritoriji grada Vršca. Podignut je davne 1859. godine i zbog svoje istorijske i arhitektonske vrednosti ima status spomenika kulture od velikog značaja.

(Pančevac)