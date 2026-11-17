Privredna komora Srbije (PKS) i Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE), pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede, organizovali su Forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti 2026. i dodelu nacionalne nagrade „Oskar kvaliteta 2026“, koja je bila održana 12. novembra u Beogradu.

Manifestacija se organizovala povodom Svetskog dana kvaliteta i Evropske nedelje kvaliteta, sa ciljem unapređenja kulture kvaliteta, razmene stručnih znanja i podsticanja poslovne izvrsnosti u domaćoj privredi.

Nagrada „Oskar kvaliteta“ dodeljuje se profitnim i neprofitnim organizacijama koje su ostvarile zapažene rezultate u razvoju i unapređenju poslovne izvrsnosti.

U kategoriji zdravstvo, ove godine, nagradu je dobio Zavod za javno zdravlјe Pančevo.

Vizija Zavoda je unapređenje zdravlja zajednice i globalnog zdravlja, kroz primenu nauke i standarda u javnom zdravlju u kome Zavod za javno zdravlje Pančevo ima značajnu ulogu.

Zaposleni, svesni svoje uloge u društvu, motivisani su da, zajedno sa zajednicom u kojoj žive i rade, menjaju okruženje ka kulturi kvaliteta, etičkom ponašanju, zdravijoj i bezbednijoj sredini, za dobrobit svih nas.

Zavod za javno zdravlje Pančevo jeste zdravstvena ustanova koja ide u korak sa vremenom i događajima i koja će i u budućnosti biti lider u javnom zdravlju i siguran oslonac društva naročito u kriznim i vanrednim situacijama.

Zavod ostvaruje saradnju sa svim relevantnim ustanovama i zainteresovanim stranama, a osnovne vrednosti koje neguje su odgovornost, transparentnost, kvalitet, težnja ka poboljšavanju, uzajamno poštovanje i otvorenost.

Izdvaja se po stručnosti, uslužnosti i ljubaznosti osoblja i vrhunskoj opremljenosti laboratorija.

Korisnici usluga Zavoda su fizička i pravna lica, zadovoljna profesionalnošću i spremnošću zaposlenih da se suoče sa izazovom i reše svako pitanje ili problem korisnika.

U ime Zavoda ovogodišnju nagradu je preuzela Prim. dr Ljiljana Lazić, v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

(Zjzpa/Pančevac)