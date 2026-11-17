Makedonsko udruženje „Vardar Vršac“ iz Vršca, uz podršku Kulturnog centra Vršac, u okviru manifestacije „Dani makedonske kulture u Vršcu“ uspešno je organizovalo Festival makedonske muzike i folklora.

Na festivalu su nastupili: Hor OŠ „Dositej Obradović“, Plandište, Pevačka grupa „Makedonium“, Beograd, Pevačka grupa „Toše Proeski“, Kačarevo, Pevačka grupa „Makedonski biseri“, Plandište, Pevačka grupa „Istok 10“, Vršac, KUD „Sveti Sava“, Veliko Središte, KUD „Đorđe Maletić“ Jasenovo i Folklorna sekcija Doma kulture „Mladost“ iz Glogonja.



Prisutnima na otvaranju festivala su se obratili predsednica Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine Zorica Mitrović, direktor Kulturnog centra Vršac Davor Stojković i predsednica udruženja Makedonaca „Vardar Vršac“ Lenka Stojanović.

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine u Republici Srbiji i Grada Vršca.

(Pančevac)