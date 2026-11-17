Crveni krst Vršac organizovao je akciju dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, koja je još jednom pokazala značaj solidarnosti i humanosti.

Akciji se odazvalo 85 dobrovoljnih davalaca, a prikupljene su 72 jedinice krvi. Posebno je značajno što je pet osoba prvi put doniralo krv i tako napravilo važan korak u pružanju pomoći onima kojima je najpotrebnija.

Iz Crvenog krsta Vršac zahvalili su svim učesnicima na izdvojenom vremenu, plemenitosti i spremnosti da pomognu drugima.

Dobrovoljno davanje krvi predstavlja jedan od najvrednijih činova humanosti, jer jedna donacija može nekome pružiti šansu za život.

(Vršac online)