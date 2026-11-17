Publika do 27. novembra ima priliku da pogleda 30 radova jednog od naših najpoznatijih slikara i pisaca – crteže, pastele i ulja na platnu, nastale u periodu od njegovih studentskih dana na Akademiji do poslednjih godina života.

Izložba je organizovana u saradnji sa Zadužbinom „Momčilo Momo Kapor”, a svi predstavljeni radovi potiču iz privatnih kolekcija.

Tokom trajanja izložbe posetioci mogu da pogledaju i dokumentarni film „MOMO OD A DO Š” (2022) Mirjane Bobić Mojsilović, u trajanju od 45 minuta.

(KCP/Pančevac)