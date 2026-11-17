VRŠAC – Učenici Osnovne škole „Branko Radičević” iz Uljme pobednici su današnjeg gradskog takmičenja u Vršcu i predstavljaće ovaj grad u velikom finalu Republičkog Eko kviza.

Završno državno nadmetanje biće održano sutra, u sredu, 18. novembra, sa početkom u 11 časova, u Kongresnoj dvorani Sportskog centra „Milenijum” u Vršcu.

Pod prepoznatljivim sloganom „Prljavo ili čisto, nije isto!”, za titulu najboljih malih ekologa u Srbiji boriće se ukupno četiri škole:

OŠ „Branko Radičević” iz Uljme (predstavnik Vršca)

OŠ „Stevan Knićanin” iz Knićanina (predstavnik Zrenjanina)

OŠ „Jelena Ćetković” iz Beograda

OŠ „Desanka Maksimović” iz Gornjeg Milanovca

Kroz igru, zabavu i pokazano znanje, osnovci će demonstrirati koliko je ekološka svest razvijena među najmlađima. Osnovni cilj manifestacije, koja nosi i poruku „Ko reciklira – budućnost bira!”, jeste edukacija dece o značaju reciklaže i očuvanja životne sredine.

Za najuspešnije timove obezbeđene su vredne nagrade, dok organizatori poručuju da su druženje, fer-plej i nova prijateljstva najveća vrednost ovog takmičenja. Sugrađani, učenici i prosvetni radnici pozvani su da sutra dođu u SC „Milenijum” i pruže podršku svim finalistima.

(Pančevac/S.L)