Osnovci iz Uljme predstavljaju Vršac u finalu Eko kviza
VRŠAC – Učenici Osnovne škole „Branko Radičević” iz Uljme pobednici su današnjeg gradskog takmičenja u Vršcu i predstavljaće ovaj grad u velikom finalu Republičkog Eko kviza.
Završno državno nadmetanje biće održano sutra, u sredu, 18. novembra, sa početkom u 11 časova, u Kongresnoj dvorani Sportskog centra „Milenijum” u Vršcu.
Pod prepoznatljivim sloganom „Prljavo ili čisto, nije isto!”, za titulu najboljih malih ekologa u Srbiji boriće se ukupno četiri škole:
OŠ „Branko Radičević” iz Uljme (predstavnik Vršca)
OŠ „Stevan Knićanin” iz Knićanina (predstavnik Zrenjanina)
OŠ „Jelena Ćetković” iz Beograda
OŠ „Desanka Maksimović” iz Gornjeg Milanovca
Kroz igru, zabavu i pokazano znanje, osnovci će demonstrirati koliko je ekološka svest razvijena među najmlađima. Osnovni cilj manifestacije, koja nosi i poruku „Ko reciklira – budućnost bira!”, jeste edukacija dece o značaju reciklaže i očuvanja životne sredine.
Za najuspešnije timove obezbeđene su vredne nagrade, dok organizatori poručuju da su druženje, fer-plej i nova prijateljstva najveća vrednost ovog takmičenja. Sugrađani, učenici i prosvetni radnici pozvani su da sutra dođu u SC „Milenijum” i pruže podršku svim finalistima.
(Pančevac/S.L)