Dve nagrade za „Dolovke” na Etno sajmu hrane i pića
DOLOVO – Članice Udruženja žena „Dolovke” ostvarile su izuzetan uspeh na jubilarnom, 20. Etno sajmu hrane i pića u Beogradu, odakle se u svoje mesto vraćaju sa čak dva prestižna priznanja.
U oštroj konkurenciji izlagača iz cele zemlje, žiri i posetioci sajma još jednom su nagradili kvalitet i tradiciju koju ovo banatsko udruženje neguje godinama:
Nagrada za najbolju štrudlu: Čuvena brendirana dolovačka štrudla, po kojoj su „Dolovke” prepoznatljive širom Srbije, ponovo je osvojila simpatije stručnog žirija i degustatora.
Specijalno priznanje za vernost sajmu: Kao redovni učesnici ove manifestacije od njenog samog osnivanja, punih dvadeset godina, udruženje je nagrađeno za dugogodišnju istrajnost, kontinuitet i očuvanje autentične tradicije.
Ova priznanja predstavljaju još jednu potvrdu posvećenosti članica udruženja domaćoj radinosti, ali i uspešne promocije gastronomskog nasleđa Dolova i čitavog Banata.
(Pančevac/S.L)