DOLOVO – Članice Udruženja žena „Dolovke” ostvarile su izuzetan uspeh na jubilarnom, 20. Etno sajmu hrane i pića u Beogradu, odakle se u svoje mesto vraćaju sa čak dva prestižna priznanja.

U oštroj konkurenciji izlagača iz cele zemlje, žiri i posetioci sajma još jednom su nagradili kvalitet i tradiciju koju ovo banatsko udruženje neguje godinama:

Nagrada za najbolju štrudlu: Čuvena brendirana dolovačka štrudla, po kojoj su „Dolovke” prepoznatljive širom Srbije, ponovo je osvojila simpatije stručnog žirija i degustatora.

Specijalno priznanje za vernost sajmu: Kao redovni učesnici ove manifestacije od njenog samog osnivanja, punih dvadeset godina, udruženje je nagrađeno za dugogodišnju istrajnost, kontinuitet i očuvanje autentične tradicije.

Ova priznanja predstavljaju još jednu potvrdu posvećenosti članica udruženja domaćoj radinosti, ali i uspešne promocije gastronomskog nasleđa Dolova i čitavog Banata.

(Pančevac/S.L)