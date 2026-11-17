PANČEVO – Crveni krst Pančevo organizuje novu akciju dobrovoljnog davanja krvi u sredu, 18. novembra.

Svi humani i zdravstveno sposobni sugrađani koji žele da poklone dragocenu tečnost moći će to da učine u prostorijama Crvenog krsta Pančevo (Ulica Žarka Zrenjanina 15), u periodu od 9 do 12 časova.

Akcija se sprovodi pod prepoznatljivim sloganom „Pančevo daje krv! Daj krv!”, a organizatori pozivaju građane da se odazovu u što većem broju, jer jedna jedinica krvi može spasiti i do tri ljudska života.

Podsetimo, dobrovoljni davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba starosti od 18 do 65 godina, kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

(Pančevac)