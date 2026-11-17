VRŠAC – Gradski muzej Vršac organizuje otvaranje retrospektivne izložbe slika pod nazivom „50 slika i neka više“, vršačkog umetnika Aleksandra Saše Bogdanovića, u petak, 20. novembra sa početkom u 18 časova.

Ovom postavkom publici će biti predstavljeno više od pet decenija bogatog i raznovrsnog stvaralaštva ovog slikara. Tematski raspon njegovih dela kreće se od intimnih prizora starog porodičnog doma i pitome banatske ravnice, preko venecijanskih kanala, pa sve do dalekih zvezdanih prostranstava.

U Bogdanovićevom slikarstvu prepliću se radost života, ljubav prema prirodi i večita radoznalost pred nepoznatim. Raskošan kolorit, izuzetna preciznost i sloboda izraza pretvaraju svakodnevne motive u poetične svetove pune svetlosti i tišine, spajajući ono što se vidi sa onim što se oseća, pamti i sanja.

Iz Gradskog muzeja Vršac pozivaju sve ljubitelje likovne umetnosti da prisustvuju svečanom otvaranju i upoznaju se sa jedinstvenim umetničkim opusom svog sugrađanina.

(Pančevac)