Bela Crkva je i ove godine mesto u kome se simbolično obeleževa Dan prevremeno rođene dece. U znak podrške hrabrim malim divovima, Kancelarija za mlade u Glavnoj ulici osvetljena je ljubičastom bojom.

U Srbiji se preko 4.000 beba godišnje rodi pre termina.

Procenat prevremeno rođene dece s dugoročnim zdravstvenim teškoćama varira od 30 do 60 posto, pri čemu se mnogi razvojni problemi protežu kroz dug vremenski period i često ostavljaju posledice za ceo život. Lečenje prevremeno rođenih beba zahteva dugotrajan i zahtevan proces, a za roditelje predstavlja neočekivanu traumu i izvor hroničnog stresa.

Institut za neonatologiju igra ključnu ulogu u zbrinjavanju visokorizičnih prevremeno rođenih beba u Srbiji, pružajući im najsavremeniju opremu i tretmane. Institucija godišnje zbrinjava 20-25% ukupnog broja prevremeno rođene dece u Republici Srbiji i preko 50% dece rođene sa telesnom masom ispod 1.500g.

Svetski dan prevremeno rođenih beba, označava dan posvećen podršci ovim malim borcima i njihovim porodicama.

(BCinfo)