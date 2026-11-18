Učenici prvog i drugog razreda Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Pančevu, koji pohađaju produženi boravak, posetili su Gradski park gde su sakupljali jesenje plodove i raznovrsne prirodne materijale.

Prikupljeno lišće, kestenje, žireve i grančice mališani su potom iskoristili na kreativnim radionicama za izradu maštovitih rukotvorina i uređenje posebnog jesenjeg kutka u svom boravku.

Kroz igru, boravak u prirodi i zajedničko stvaralaštvo, najmlađi osnovci su na najlepši način istražili boje i čari ovog godišnjeg doba, a njihovi radovi uneli su posebnu jesenju atmosferu u školske prostorije.

(Pančevac/S.L)