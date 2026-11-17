PANČEVO – Žiri za dodelu priznanja Grada Pančeva doneo je odluku o dobitnicima Novembarske nagrade za 2026. godinu, a ovogodišnji laureati su književnik Milan Orlić, Istorijski arhiv u Pančevu, Mašinska škola „Pančevo“ i Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije Pančevo.

Prema zvaničnim podacima Gradske uprave, odluku je donelo 11 od ukupno 13 članova žirija. Kako je pojašnjeno, vršilac dužnosti direktora Istorijskog arhiva Dragan Lončarević bio je uzdržan prilikom glasanja o predlogu da se toj ustanovi dodeli priznanje, dok članica žirija Marćela Kornjan Stojičić iz objektivnih razloga nije učestvovala u odlučivanju.

Ovogodišnji laureati po oblastima su:

Kultura i umetnost: Milan Orlić

Nauka: Istorijski arhiv u Pančevu

Obrazovanje: Mašinska škola „Pančevo“

Socijalni rad: Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije Pančevo

Iz Gradske uprave navode da su svi dobitnici obavešteni o odluci, te da će im priznanja biti svečano uručena do kraja novembra, u terminu koji bude usaglašen sa svim laureatima, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Podsetimo, ove godine je izostala tradicionalna svečana sednica Skupštine grada povodom Dana grada, na kojoj se ove nagrade uobičajeno uručuju, a javnosti prethodno nisu bili saopšteni ni sastav žirija niti spisak predloženih kandidata.

(Pančevac)