Udruženje žena „Žensko srce Opova“ organizovalo je humanitarni bazar za pomoć sugrađanki Aleksandi Ruvčevski prikupljanjem sredstava za transplantaciju matičnih ćelija. Na bazaru organizovanom u centru mesta meštani Opova su mogli da ostave novac, ali i da kupe domaće kolače, ručne radove, cveće i garderobu. U opovačkom udruženju najavljuju još dva humanitarna događaja do kraja meseca.

Članice Udruženja žena „Žensko srce Opova“ još jednom su pokazale da su uvek tu za svoje sugrađane. Ovoga puta organizovale su humanitrani bazar za pomoć Aleksandri Ruvčevski iz Sefkerina koja boluje od multipla sklerozre i koja treba da otputuje na transplantaciju matičnih ćelija u Moskvu. Na bazaru su mogli da se kupe domaći slatki i slani specijaliteti, cveće, kao i radovi mališana iz vrtića, kaže Slavica Karajović, predsednica Udruženja žena „Žensko srce Opova“, prenosi RTV Pančevo.

„Na ovom bazaru ima svega i svačega. Tu su udruženje „Žensko srce Opova“, udruženje „Zlatne ruke Sakula“, Udruženja privrednika opštine Opovo. Deca iz predškolske ustanove Bambi su pravila svašta, kao i građani opštine Opovo, mali i veliki preduzetnici , svi koji su svojom voljom i velikim srcem učestvovali. Ovde možete da nađete kolače, tradicionalna naša jela, cveće, garderobu, gipsane radove, aranžmane, novogodišnje čestitke“, navodi Slavica Karajović.

Za operaciju u Moskvi nephodno je skupiti skoro 60 hiljada evra. Zato su u opovačkom udruženju odlučili da i poslednjeg vikenda u novembru organizuju još dva događaja kako bi se skupila preostala sredstva.

„KUD-ovi iz okoline će 29. novembra imati koncert u Domu kulture Opovo. Od 10 ujutru do 19 sati popodne dolaze frizeri iz cele Srbije. U galeriji Jovan Popović napravićemo malu žurku. Imaćemo DJ-a i animatore za malu decu. Organizovaćemo u saradnji sa PU „Bambi“ slikanje, crtanje, ketering, tako da se svi osećuju lepo i prijatno i da što više skupimo para za našu Caku“, dodaje Karajović.

Humanost i solidarnost ne mere se veličinom poklona, već spemnošću da se pomogne onda kada je najpotrebnije. Članice UŽ „Žensko srce Opovo“ ne odustaju od svoje namere da Aleksandi Ruvčevski omoguće lečenje i da zajedničkim snagama pruže nadu za novi početak.

(RTV Pančevo)