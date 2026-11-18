Humanost se ne meri velikim rečima, već delima koja nekome menjaju život. Akcija „Zvuci srca na terenu“ pokrenuta je sa ciljem da pruži podršku porodicama kojima je pomoć najpotrebnija. Prvi projekat realizovan je u Omoljici, gde je rekonstruisana kuća za samohranu majku i njenog sina. Ekipa naše televizije je obišla kuću u kojoj se privode kraju poslednji radovi, a cilj ove humane inicijative je da pomoć dobije ukupno deset porodica.

Kada se udruže dobra volja, solidarnost i želja da se pomogne, nastaju priče koje vraćaju veru u ljude. Jedna takva priča ovih dana dobija svoj najlepši epilog u Omoljici. Akcija „Zvuci srca na terenu“ započela je realizaciju prvog projekta – rekonstrukciju kuće za samohranu majku i njenog sina. Radovi su pri kraju, a porodica će započeti novo poglavlje u svom domu, prenosi RTV Pančevo.

Da bi ova priča dobila svoj srećan epilog, bilo je potrebno mnogo truda, organizacije i podrške ljudi koji su prepoznali značaj ove inicijative. Tamara Grujić, koja vodi projekat i emisiju „S Tamarom u akciji“, ističe da je upravo želja da se pomogne onima kojima je podrška najpotrebnija bila pokretač čitave priče. Prvi projekat u Omoljici privodi se kraju, a pred porodicom je novi početak.

Završetak radova u Omoljici i useljenje porodice prvi su konkretni rezultati ove akcije. Plan je da pomoć dobije ukupno deset porodica, a svaki novi projekat biće još jedan korak ka stvaranju sigurnijeg i dostojanstvenijeg života za one kojima je podrška najpotrebnija.

(RTV Pančevo)