Pravo na ovu vrstu podrške ostvarili su roditelji novorođenih beba prijavljenih u periodu od 1. maja do 1. novembra ove godine.

Opština Kovačica nastavila je sa sprovođenjem mera podrške roditeljima, a ovog puta novčanu pomoć i kompakt dečja kolica dobile su 94 porodice sa teritorije opštine Kovačica.

Pravo na ovu vrstu podrške ostvarili su roditelji novorođenih beba prijavljenih u periodu od 1. maja do 1. novembra ove godine. U okviru pronatalitetnih mera koje sprovodi lokalna samouprava, svakoj porodici obezbeđena je novčana pomoć u iznosu od 20.000 dinara, koja se uplaćuje na račun roditelja, kao i kompakt dečja kolica na poklon.

Prisutnim roditeljima obratio se predsednik Opštine Kovačica Petar Višnjički, koji je istakao da je današnja slika jedna od najlepših koje se mogu poslati iz opštine Kovačica.

Predsednik Višnjički naglasio je da je ova mera osmišljena i sprovedena u skladu sa potrebama roditelja, kao i da će lokalna samouprava i ubuduće kreirati mere podrške osluškujući njihove potrebe.

Podrška porodicama sa decom jedan je od prioriteta Opštine Kovačica. Pored novčane pomoći za novorođenčad i dodele dečjih kolica, lokalna samouprava sprovodi i druge mere, među kojima su podela đačkih rančeva, dodela auto sedišta, sufinansiranje prevoza učenika, kao i godišnje nagrade za najbolje učenike. Posebna pažnja posvećena je đacima generacije, kojima se na kraju školske godine dodeljuju tablet računari.

Opština Kovačica nastavlja da ulaže u podršku roditeljima, deci i mladima, sa ciljem stvaranja što boljih uslova za odrastanje, obrazovanje i porodični život.

(Pančevac)