Narodni muzej Pančevo organizuje novi ciklus kreativnih radionica pod nazivom „Pozlata ukrasnih ramova“, koje počinju u petak, 20. novembra, sa početkom u 18 časova. Svi zainteresovani građani imaće priliku da savladaju ovu tradicionalnu tehniku kroz pet susreta koji će se održavati 20. i 21, zatim 27. i 28. novembra, dok je završna radionica zakazana za 4. decembar u istom terminu.

Radionice će voditi Gordana Đurađević Prvanov, slikar-konzervator, koja će polaznike provesti kroz celokupan proces rada od početka do kraja. Sav potreban materijal za rad je obezbeđen od strane muzeja, a na polaznicima je samo da ponesu neki svoj dragi ram ili predmet kojem žele da udahnu novi sjaj i pozlate ga, prenosi Glas Opova.

Budući da je program osmišljen tako da ista grupa polaznika prođe kroz sve faze obuke od prve do poslednje radionice, broj mesta je ograničen. Zainteresovani sugrađani svoje prijave mogu poslati elektronskom poštom na adresu prijavaradionicenmp@gmail.com, sa obaveznom naznakom „pozlata“. U tekstu prijave potrebno je navesti kontakt telefon, mesto stanovanja, godine starosti, kao i kratko objašnjenje o tome šta vas je motivisalo da se prijavite za učešće.

(Glas Opova)