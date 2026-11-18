Posle nekoliko dana snažne košave, koja je dostizala brzinu i do 110 kilometara na sat, vetar je danas oslabio, ali je pred Vršcem novo pogoršanje vremena. Prema prognozi meteorologa amatera Aleksandra Lalića, u sredu se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, dok će košava ponovo jačati od četvrtka, a u petak bi udari mogli da dostignu 70 do 80 kilometara na sat.

Košava nije samo karakteristična vremenska pojava za Vršac, već i jedan od prirodnih faktora koji utiču na kvalitet vazduha u gradu. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha trenutno je u kategoriji prihvatljivog, dok je tokom prethodnih dana, kada je vetar duvao najvećim intenzitetom, bio ocenjen kao dobar.

Meteorolog amater Aleksandar Lalić objašnjava da je današnje slabljenje košave kratkotrajno i da najavljuje promenu vremena. U sredu se očekuju kiša tokom većeg dela dana i pljuskovi praćeni grmljavinom. Nakon prolaska ciklona, košava će ponovo početi da jača, najpre u četvrtak, a intenzivnija će biti u petak, prenosi RTV.



Prema njegovim rečima, Vršac je i ove godine beležio snažne udare vetra, koji su u aprilu dostizali brzinu od 140 kilometara na sat. Ipak, jedan od najintenzivnijih perioda zabeležen je krajem oktobra 1999. godine, kada je košava, prema njegovom sećanju, duvala brzinom većom od 170 kilometara na sat.

Na intenzitet vetra značajno utiču i Vršačke planine. U zavisnosti od pravca strujanja, planinski masiv može da pojača udare košave, ali i da preusmeri njeno kretanje, zbog čega pojedini delovi grada mogu biti izloženiji snažnom vetru.

Lalić podseća i da su pojedine ulice u starom delu Vršca urbanistički postavljene tako da ublaže direktan uticaj vetra. Za one koji ne poznaju grad, ima i praktičan savet: u ulicama koje se pružaju od juga ka severu, odnosno, prema bregu, preporučuje kretanje desnom stranom, dok je u ulicama orijentisanim od istoka ka zapadu bolje držati se leve strane.

(RTV)