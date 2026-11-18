Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije u tehničkom mandatu saopštilo je da su usaglašene dodatne mere, koje će obezbediti nastavak stabilnog snabdevanja domaćeg tržišta naftnim derivatima do okončavanja vanrednih okolnosti izazvanih havarijom na naftovodu Janaf.

Navedeno je da je analiza ponude i potražnje na tržištu pokazala da snabdevanje benzinom, mlaznim gorivom i mazutom ni u jednom trenutku nije dovedeno u pitanje.

„Iako je, kao preventivna mera, došlo do smanjenja obima prerade sirove nafte, a samim tim i isporuka dizel goriva iz Rafinerije nafte Pančevo, nedostajuće količine se uspešno nadoknađuju iz operativnih i komercijalnih rezervi energetskih subjekata, kao i iz prerade sirove nafte koju je država ustupila iz rezervi Naftnoj industriji Srbije i time sprečila obustavu rada rafinerije“, navedeno je na sastanku sa NIS-om i Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Dodaje se da će država biti spremna da, ukoliko se za tim ukaže potreba, sprovede dodatne mere puštanjem rezervi naftnih derivata, pre svega dizela na tržište, kako bi se obezbedilo nesmetano snabdevanje i zadovoljile sve realne potrebe potrošača.

„U toku su radovi na sanaciji oštećenja naftovoda Janaf, a do kraja sedmice očekuje se preciznija informacija o datumu ponovnog uspostavljanja transporta sirove nafte ka Rafineriji nafte Pančevo. Zbog havarije na naftovodu Janaf, prekinuto je snabdevanje Rafinerije Pančevo sirovom naftom, usled čega je smanjena proizvodnja naftnih derivata i prilagođeni su proizvodni procesi u rafineriji“, navodi se u saopštenju.

U cilju održavanja stabilnosti snabdevanja, Vlada Srbije je, kako se navodi, iz državnih rezervi ustupila 66.000 tona sirove nafte NIS-u da bi se nastavila proizvodnja naftnih derivata.

Sagovornici su se saglasili da će se nastaviti redovna koordinacija svih učesnika na tržištu kako bi se obezbedila nesmetana snabdevenost tržišta naftnim derivatima i omogućila eventualna intervencija države, kako ni građanima ni privredi ne bi ništa nedostajalo.

(Ministarstvo energetike/RTS)