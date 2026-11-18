VRŠAC – U Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Velikom Središtu održana je edukativna radionica u okviru projekta „Inkluzivne kreativne i dramske radionice – Mali bonton za velika srca“.

Kroz igru, kreativno izražavanje i dramske aktivnosti, učenici su imali priliku da na zanimljiv i pristupačan način razgovaraju i uče o empatiji, toleranciji, međusobnom poštovanju i prihvatanju različitosti. Njihova radoznalost i spremnost na druženje još jednom su potvrdile koliko su ovakvi susreti važni za razvijanje prijateljstva, razumevanja i osećaja zajedništva među najmlađima.

Radionicu je realizovalo vršačko Udruženje „Kreativna komuna“, uz podršku Doma omladine Vršac, iz kojih su uputili zahvalnost kolektivu, nastavnicima i đacima škole u Velikom Središtu na srdačnom prijemu.

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine i Grada Vršca.

(Pančevac/S.L)