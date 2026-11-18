Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskovima i jakom grmljavinom zahvatilo je danas Pančevo u popodnevnim satima, izazvavši velike probleme u funkcionisanju grada.

Velika količina padavina koja se sručila u kratkom vremenskom roku dovela je do toga da kišna kanalizacija na pojedinim deonicama nije mogla da primi svu vodu, zbog čega su se na kolovozima i trotoarima stvorile duboke bare.

Prema svedočenjima građana, saobraćaj se širom grada odvija znatno otežano i usporeno, a vozačima se savetuje dodatni oprez zbog smanjene vidljivosti i vode na putu. Pored problema na saobraćajnicama, u pojedinim delovima grada zabeleženi su i povremeni prekidi i smetnje u radu internet mreže.

(Pančevac)