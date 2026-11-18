U Domu omladine u Kačarevu održaće se 14. Međunarodni festival humora i satire „Žaoka“. Prema najavi selektora Aleksandra Čotrića, manifestacija obuhvata dva večernja programa sa početkom u 19:00 časova. Prvo festivalsko veče, „Mala žaoka“ posvećeno je dečijem likovnom i literarnom stvaralaštvu, dok je drugo, centralno veče humora za odrasle na programu u petak, 27. novembra, rekao je Aleksandar Čotrić- selektor međunarodnog festivala “Žaoka”.

Na ovogodišnji literarni konkurs na temu „Moj omiljeni školski predmet“ stiglo je 48 učeničkih radova iz cele Srbije, dok je za likovni konkurs pristiglo oko 200 radova iz 17 osnovnih škola i jedne radionice crtanja. Nagrade najuspešnijoj deci biće dodeljene prve večeri na manifestaciji „Mala žaoka“, dok je drugo veče rezervisano za humor i stiru, poznata „Velika žaoka“, rekao je Čotrić.

Članovi žirija festivala “Žaoka” čestitaju svim učesnicima konkursa “Mala žaoka” na velikom trudu i posvećenosti. Posebne pohvale upućene su deci i njihovim nastavnicima. Organizatori pozivaju autore radova, roditelje i sve poštovaoce festivala da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju.