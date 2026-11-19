Kao što se dalo i očekivati po mestu na listi kandidata, za sada su verifikovani mandatri tri poslanika iz Pančeva, to jest iz Pančeva, Banatskog Novog Sela i Jabuke: dvojice sa „Studentske liste – Studenti pobeđuju” i jednog sa liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”. Vrlo je izvesno da će pošto jedan broj poslanika sa pobedničke liste preuzme funkcije u izvršnoj vlasti ili u nekim institucijama Pančevo dobiti bar još jedno mesto u klupama nacionalnog parlamenta.

„Studentska lista – Studenti pobeđuju”

Slobodan Bubnjević, naučni novinar i pisac: Rođen je 1978. godine. Diplomirao je eksperimentalnu fiziku na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlen je kao stručni savetnik u Institutu za fiziku u Beogradu. Bavi se popularizacijom nauke. Uređuje portal „Nauka kroz priče”. Objavio je naučnopopularnu knjigu „Alhemija bombe”, dve zbirke priča i više publikacija. Kopredsedavajući je u CERN-ovoj Evropskoj mreži za komunikaciju fizike čestica (EPPCN). Član je Srpskog književnog društva i dobitnik nagrade Fonda „Borislav Pekić”.

Dragan Bogojević, poljoprivrednik: Živi u Banatskom Novom Selu. Ranije se bavio stočarskom proizvodnjom i ratarstvom, a danas se bavi samo ratarstvom. Od 2020. godine je predsednik Udruženja „Novoseljanski paori”, sa čijim članovima je donirao hranu studentima na Poljoprivrednom fakultetu i na drugim fakultetima. Bio je govornik u ime poljoprivrednika na skupu „Rame uz rame” u martu 2025. godine.

Ako dođe do ostavki pojedinih poslanika sa Studentske liste zbog preuzimanja funkcija u izvršnoj vlasti, realnu šansu da postane poslanik ima i dr Slavica Plavšić, specijalistkinja plućnih bolesti, koja je bila na 147. mestu na ovoj listi. Na Studentskoj listi kandidati iz Pančeva su još bili i Vladimir Ristić, nastavnik, Danijela Milovanović Rodić, profesorka Arhitektonskog fakulteta, Dejana Mutavdžin, psihološkinja, i Aleksandra Mihajlović, književnica i profesorka.

„Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”

Marko Mladenović, inž. zaštite životne sredine: Diplomirao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Rođen je 1990. godine i živi u Jabuci. Bio je angažovan u Zavodu za javno zdravlje Pančevo na poziciji pomoćnika načelnika Centra za higijenu i humanu ekologiju, a ranije je radio i u kompaniji NIS Gaspromnjeft. Poslanik je od 2020. i ovo mu je četvrti saziv.

Pored Mladenovića, na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” kandidati koji žive u Pančevu su bili i Aleksandar Čotrić, književnik, Ivana Karadžić, diplomirana ekonomistkinja, i Đuro Topalović, diplomirani menadžer iz Omoljice.

(Pančevac / N. S.)

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