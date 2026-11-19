Novoizabrani predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić poručio je da će nastojati da vrati dostojanstvo parlamentu i da dijalog, tolerancija i snaga argumenata moraju postati osnov političke kulture. Izvinio se Balintu Pastoru zbog netačne informacije koju je izneo, osudio incident sa poslanicom Lidijom Vukićević i izrazio žaljenje što studentima nije omogućeno da prisustvuju konstitutivnoj sednici.

„Građani koji su nas izabrali očekuju od svih nas da u ovom domu vodimo računa o svakoj izgovorenoj reči. Zato dijalog i tolerancija moraju postati obrazac političke kulture svakog od nas“, poručio je Aleksandar Čupić u prvom obraćanju nakon izbora na mesto predsednika Skupštine Srbije.

Dijalog mora da vodi računa o pet stvari: ravnopravnost, pažljivost, učtivost, vratiti osećaj stida i vrhunski ideal – snaga argumenta, naveo je Čupić.

Ovaj Dom će negovati kritiku i kontrolu, istakao je Čupić.

Čupić je rekao da mu je poverena velika čast, ali i obaveza i odgovornost da predsedava najvišim zakonodavnim domom u skladu sa Ustavom, zakonom i Poslovnikom.

Pozvao je narodne poslanike da zajednički rade na vraćanju dostojanstva parlamentu, uz poštovanje dostojanstva svakog poslanika.

Govoreći o političkom dijalogu, Čupić je izdvojio pet principa kojima bi poslanici trebalo da se rukovode – ravnopravnost, pažljivo slušanje sagovornika, učtivost, osećaj stida i snagu argumenata.

Osvrnuo se i na ponašanje poslanika tokom prethodna tri dana zasedanja. „Ova tri dana reditelj prenosa je sakrivao gestove koji nisu bili dostojni ove skupštine. Pomozimo mu da ta režija bude lakša i da svaka izgovorena reč bude učtiva“, rekao je Čupić.

Posebno je istakao potrebu da se u parlament vrati osećaj stida zbog neprimerenog ponašanja.

„Moramo da vratimo osećaj stida kada se izgovori nešto što je neprimereno. I kao vrhunski ideal – snaga argumenta. Neka u ovom domu pobedu odnosi uvek snaga argumenta“, naglasio je predsednik Skupštine.

Poručio je da će parlament negovati kritiku i kontrolu, koje je označio kao važne mehanizme odgovornosti nosilaca javnih funkcija.

„Kontrola je preventiva i lek za sve nas, naročito ako smo na poziciji zvanične javne funkcije. Kontrola nas čini ozbiljnim i odgovornim i zato ćemo je podsticati“, naveo je Čupić.

Javno izvinjenje Balintu Pastoru

Čupić je poručio da će se na novoj funkciji rukovoditi principom da bude strog prema sebi, a pravedan prema drugima.

„Obećavam svima vama, kao i svim građanima ove zemlje, da ću i na ovom poslu, kao i svaki put u svom životu, biti strog i pravedan. Strog prema sebi, a pravedan prema vama“, rekao je predsednik parlamenta.

U tom kontekstu, javno se izvinio poslaniku Balintu Pastoru zbog netačne informacije koju je prethodnog dana izneo na konferenciji za medije. „Juče sam na konferenciji za medije izneo netačnu informaciju da on nije ubacio svoju karticu i čekirao se kada je trebalo da počnemo sednicu. Ja sam se njemu lično izvinio, a ovim putem, pred svim građanima i pred svima vama, ponovo se javno izvinjavam i nemam nikakvo opravdanje za sebe“, rekao je Čupić.

Predsednik Skupštine osvrnuo se i na incident koji se dogodio prilikom ulaska poslanika u parlament prvog dana konstitutivne sednice, kada je Lidija Vukićević polivena jogurtom.

Istakao je da Studentska lista najoštrije osuđuje taj postupak, koji je ocenio kao pogrešan i neodgovoran. „Ja lično, kao predsednik Narodne skupštine, iskreno žalim što se to desilo koleginici Vukićević i žao mi je što nije ovde da joj to u lice kažem“, poručio je Čupić.

Čupić je izrazio žaljenje što studentima nije bilo omogućeno da prisustvuju konstitutivnoj sednici Narodne skupštine.

Žaljenje što studenti nisu prisustvovali sednici

Naveo je da generalni sekretar parlamenta, suprotno dogovoru sa tehničkog sastanka, nije prihvatio spisak studenata kojima je trebalo omogućiti prisustvo.

„Meni je žao ako ste to vi odlučili, a još žalije mi je ako je to neko odlučio umesto vas“, rekao je Čupić, obraćajući se generalnom sekretaru.

Poručio je da će se takva praksa promeniti.

„Oni koji sada gledaju ovaj prenos preko televizije, već na prvoj sednici gledaće ga uživo, a neki koji su uživo, gledaće sa televizije“, rekao je Čupić.

Obraćanje je završio porukom da će „sačuvati mladost za budućnost“

Za predsednika Skupštine Srbije izabran je Aleksandar Čupić sa liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju“, sa 140 poslnika „za“.

Njegovo protivkandidat, kojeg je predložila grupa „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, Stojan Radenović dobio je 97 glasova.

Izbor Čupića poslanici Studentske liste pozdravili su dugotrajnim apaluzom, a u sali nisu bili poslanici Srpske napredne stranke, osim Radenovića i Nade Macura koja je predsedavali sednici dok je trajalo glasanje.

U sali su bili i poslanici lista nacionalnih manjina.

Čupić je docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je angažovan na Katedri za poštanski saobraćaj i mreže.

Njegova stručna oblast je eksploatacija, automatizacija i informatizacija poštanskog saobraćaja, a bavi se i višekriterijumskim odlučivanjem, optimizacijom i primenom naprednih metoda u poštanskom saobraćaju i logistici.

Autor je i koautor više naučnih radova koji se bave optimizacijom poštanskih sistema, automatizacijom i primenom višekriterijumskih metoda odlučivanja.

Čupić je duže od 20 godina član organizacionog odbora simpozijuma PosTel, koji se bavi novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju.

Otac je šestoro dece i sa suprugom vodi porodično domaćinstvo u Sopotu, gde se bavi organskom prizvodnjom.

(RTS)