Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije biće održana danas sa početkom u 10 sati, a na njoj treba da budu potvrđeni mandati poslanika i izabrano skupštinsko rukovodstvo.

Na dnevnom redu sednice je šest tačaka – potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Sednicu je sazvala predsednica dosadašnjeg saziva Skupštine Ana Brnabić, a do izbora novog predsednika Narodne skupštine sednicom će predsedavati najstariji poslanik, profesor Stojan Radenović.

Sednica će početi potvrđivanjem mandata narodnih poslanika, a konstituisanjem Narodne skupštine Republike Srbije počeće rad novog parlamentarnog saziva, 15. po redu.

Prošlog petka su u Domu Narodne skupštine održane konsultacije uoči konstitutivne sednice, kojima su prisustvovali predstavnici Studentske liste, zatim liste „Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija“, kao i predstavnici manjinskih lista.

Na konsultacijama nije postignut dogovor o broju potpredsedničkih mesta i predsednicima radnih tela, a Studentska lista je posle konsultacija objavila saopštenje u kojem je navela da će predsednik Narodne skupštine, broj potpredsednika kao i njihova imena, biti izglasani većinom na sednici.

Vanredni pralamentarni izbori održani su 25. oktobra.

Prema konačnim rezultatima, „Studentska lista-Studenti pobeđuju“ osvojila je 140 mandata, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista.

Izborna lista “Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor“ i lista “Albanska koalicija“ osvojile su po dva mandata, dok će po jednog poslanika imati izborne liste „Rasim Ljajić – Ljudski (SDP – CDP)“, “SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka“ i “Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje“.

(Tanjug)