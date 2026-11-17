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10:37
17.11.2026
Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije biće održana danas sa početkom u 10 sati, a na njoj treba da budu potvrđeni mandati poslanika i izabrano skupštinsko rukovodstvo.
Na dnevnom redu sednice je šest tačaka – potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
Sednicu je sazvala predsednica dosadašnjeg saziva Skupštine Ana Brnabić, a do izbora novog predsednika Narodne skupštine sednicom će predsedavati najstariji poslanik, profesor Stojan Radenović.
Sednica će početi potvrđivanjem mandata narodnih poslanika, a konstituisanjem Narodne skupštine Republike Srbije počeće rad novog parlamentarnog saziva, 15. po redu.
Prošlog petka su u Domu Narodne skupštine održane konsultacije uoči konstitutivne sednice, kojima su prisustvovali predstavnici Studentske liste, zatim liste „Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija“, kao i predstavnici manjinskih lista.
Na konsultacijama nije postignut dogovor o broju potpredsedničkih mesta i predsednicima radnih tela, a Studentska lista je posle konsultacija objavila saopštenje u kojem je navela da će predsednik Narodne skupštine, broj potpredsednika kao i njihova imena, biti izglasani većinom na sednici.
Vanredni pralamentarni izbori održani su 25. oktobra.
Prema konačnim rezultatima, „Studentska lista-Studenti pobeđuju“ osvojila je 140 mandata, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila 103 mandata.
U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista.
Izborna lista “Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor“ i lista “Albanska koalicija“ osvojile su po dva mandata, dok će po jednog poslanika imati izborne liste „Rasim Ljajić – Ljudski (SDP – CDP)“, “SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka“ i “Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje“.
(Tanjug)