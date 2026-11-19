Voditeljka jutarnjeg programa na televiziji „Pink“, Jovana Jeremić, zaklela se na večnu ljubav svom izabraniku, bokseru i biznismenu Milošu Stojanoviću zvanom Tigar. Iako su mnogi očekivali gala proslavu, par se odlučio za intimno crkveno venčanje u krugu najbližih, organizovano u strogoj tajnosti usred radne nedelje.

Tajna ceremonija venčanja održana je u crkvi u Beogradu, a prisustvovali su isključivo članovi porodice, kumovi i najuži krug prijatelja. Iako su mediji ranije spekulisali o velikom slavlju i licitirali sa datumima, voditeljka je izabrala četvrtak za venčanje, prateći trend svetskih zvezda.

Nakon crkvenog čina, mladenci i zvanice uputili su se na svečani ručak, gde su slavili uz pesmu i nazdravljanje.

„Jovana nije želela da venčanje u crkvi bude pompenzno, jer smatra da je upitanju jedan sveti i intimni čin, a sa tim se slaže i njen partner Miloš. Jovana je blistala u skupocenoj venčanici i verujte nije skidala osmeh sa lica! Vidi se da je nikada srećnija i zaljubljenija u svom životu“, rekao je izvor.

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Ovako je počela ljubavna priča Jovane Jeremić i Miloša Stojanovića

Ljubavna priča Jovane i Miloša započela je u maju 2025. godine u jednom beogradskom restoranu, kada joj se on našao pri ruci i ponudio pomoć oko privatnih problema sa kojima se u tom periodu suočavala.

Nakon tog prvog susreta usledila je pauza, a ponovo su se sreli u novembru na rođendanu zajedničke prijateljice, kada su i zvanično otpočeli emotivnu vezu.

Jovana je Miloša ubrzo upoznala sa porodicom, ali i sa svojom ćerkom Leom, koja joj je na prvom mestu.

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„Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera do sada zato što je videla da ima čistu dušu i srce. Miloš je retko kvalitetan, pošten i moralan mladić. Ima prave manire i viteški odnos prema ženi. Nema pokvarenu nameru i masku koja traje određeno vreme, pa posle, kada se ta maska skine, nastane čudovište ili demon, kakve sam imala priliku ranije da srećem u emotivnom životu“.

(Pink.rs)