Reper Vojaž postao otac

Poznati domaći reper Mihajlo Veruović Vojaž dobio je prvo dete sa svojom verenicom, čiji identitet od samog početka uspešno skriva od očiju javnosti. Kako ekskluzivno saznaju mediji, par je dobio bebu pre sedam dana, a radosne vesti su uspeli da sačuvaju u tajnosti najduže što su mogli, s obzirom na to da se muzičar već neko vreme nije pojavljivao u javnosti.

Ovim činom Veruović je ostvario svoj dugogodišnji životni san da javnu scenu i privatni život balansira na zdravim osnovama. On je ranije na društvenim mrežama otvoreno govorio o tome da mu je jedan od najvećih ciljeva u životu da se ostvari kao roditelj u mlađim godinama.

„Da budem mlad otac, i da imam najbolji odnos sa decom na svetu. Funkcionalna porodica”, naglasio je Vojaž jednom prilikom, opisujući svoje primarne težnje van muzičkog studija.

Mladi umetnik nikada nije krio koliko mu znače najbliži i u više navrata je isticao da je stabilno okruženje ključ svakog uspeha i zaštita od pritiska koji slava donosi sa sobom.

„Sve što radim držim u porodici i loše i dobro. Najvažnije je da imaš porodicu oko sebe i oni su jedini koji mogu da shvate sve šta te muči, šta želiš, koje su ti ambicije. Porodica je stub svega”, izjavio je ranije popularni reper.

Iako mu je raspored zbog redovnih nastupa i koncerata širom regiona uvek prebukiran, Mihajlo je uvek pronalazio prostor za emotivni život, svedočeći da prava osećanja ne pate zbog poslovnih obaveza.

„Za ljubav uvek ima vremena. Ljubav ne iziskuje vreme, iziskuje dušu, a duša ne zna za vreme, ona je besmrtna”, objasnio je muzičar kroz smeh u jednom od svojih intervjua.

Vest o dolasku prinove iznenadila je i istovremeno oduševila brojne obožavaoce mlade zvezde, koji mu putem društvenih mreža masovno upućuju čestitke povodom ulaska u novu i najvažniju životnu ulogu.

(Blic)