PANČEVO – Popularni pančevački bend Ljubičice objavio je pesmu „Odnesi me kući“, prvi zvanični singl sa predstojećeg trećeg studijskog albuma. Nova numera je od 24. novembra dostupna na svim digitalnim striming platformama u izdanju kuće „Krokodil Records“, a publici donosi i značajnu vokalnu promenu, s obzirom na to da se pijanistkinja benda Olga Petrović ovom prilikom prvi put predstavlja u ulozi glavnog vokala.

Pesma je nastala iz Olginih ličnih sećanja na detinjstvo i trenutaka kada bi se u automobilu pravila da spava kako bi je otac uneo u kuću, dok stihovi govore o načinu na koji lični gubitak menja percepciju svakodnevnih stvari. U studiju su je članovi sadašnjeg kvarteta – Olga Petrović, Vuk i Petar Stevanović, uz novog bubnjara Ivana Solomuna – snimili uživo, svirajući zajedno bez metronoma, što najavljuje organski zvuk celog budućeg izdanja.

„Ljudi govore da život ide dalje i da vreme leči sve. Ja samo želim da sve stane i da se vratim kući. A to je možda samo detinjstvo“, opisala je inspiraciju za pesmu autorka Olga Petrović.

Njen kolega iz benda, Vuk Stevanović, ističe da je ova numera od prvog slušanja nametnula pravac u kojem će se bend kretati na novom materijalu.

„Kada sam prvi put čuo Olgin refren, razneo me je. Znao sam da je to prava pesma da pokaže u kom pravcu idemo s novim albumom. Kad je sviramo, osećam da tu emociju donosimo zajedno“, poručio je Stevanović.

Nakon velikog uspeha prethodnog izdanja „Dok čekamo pad“, koje je proglašeno najboljim albumom 2023. godine u izboru udruženja RUNDA i donelo im prestižnu Nagradu Milan Mladenović, Ljubičice nastavljaju koncertne aktivnosti. Prva prilika da publika čuje novi materijal uživo biće već u subotu, 28. novembra, kada bend nastupa na PIN konferenciji u Omladinskom kulturnom centru (MKC) u Skoplju.

Pesmu Odnesi me kući možete slušati OVDE

(Pančevac/S.L)

BONUS VIDEO