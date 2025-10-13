Kako skinuti tih 5 KG viška: Personalni trener vam otkriva dobitnu kombinaciju

Oni koji se neprekidno bore sa viškom kilograma, znaju da to nije nimalo lako i koliko je vremena i odricanja potrebno da bi se došlo do očekivanih rezultata i idealne linije. Jedan personalni trener iz Sidneja, po imenu Rejčel Atard, odgovorila je na najčešća pitanja vezana za mršavljenje:

1. Kako da izgubite dodatnih 5 kilograma kada se nađete u iskušenju?

Prema Rejčelinom stručnom mišljenju, najbolja opcija jeste kombinacija vežbanja i nečeg potpuno drugačije, što do sada niste probali.

„Nemojte da zaboravite ni na odmor, jer on telu daje mogućnost da se opusti i odmori“, napomenula je ona i dodala da bi trebalo svaka tri dana u ishranu da ubacite kaloričnu hranu i da konzumirate čak 500 kalorija više nego što biste inače. Za kraj, Rejčel je dodala da je spavanje osam sati svake noći ključ svega.

2. Koja je najbolja vrsta treninga za mršavljenje?

Ljudi koji žele da smršaju najveću muku muče sa viškom masnih naslaga na donjem delu stomaka.

„Trening sa otporom je najbolja vrsta vežbe za gubitak masnog tkiva u donjem delu stomaka, tako da će vam pomoći bilo šta sa tegovima ili korišćenjem sopstvene telesne težine“, objasnila je ona. Takođe, ukoliko želite brže rezultate, Rejčel je savetovala intervalni trening visokog intenziteta – uključuju kratke, ponavljajuće epizode visoko intenzivnog vežbanja između kojih se nalaze periodi oporavka.

Uz vežbanje, ne treba da zaboravite ni na adekvatnu ishranu. On lični preporučuje visokoproteinske dijete koje sadrže obilje lisnatog povrća, nemasnih proteina i složenih ugljenih hidrata.

3. Koja je najgora hrana za mršavljenje?

Najgora hrana koja bi mogla da poremeti vaš proces mrašvljenja jeste alkohol, pržena i masna hrana i prerađeni ugljeni hidrati, uključujući kolače, torte i peciva. Zato je nabolje da ih smanjite ili ograničite! „Sve je u balansu“, podsetila je ona.

4. Kako skinuti salo sa kolena?

Nekim ljudima se višak masnih naslaga zadržava u predelu kolena, te je za njih najbolje rešenje šetnja – svakodnevna i intezivna šetnja u prirodi i iskorišćavanje svakog momenta za hodanje. Umesto dve stanice autobusom, uvek je bolje i zdravije da prošetate. Samo krenite na vreme!

5. Kako najlakše da smršate ukoliko imate previše obaveza?

Ako ste jako zauzeti, deca, posao, druge obaveze, prema mišljenju ovog stručnog trenera, najbolje rešenje jeste da unapred pripremite hranu za poneti, kako ne biste na ulici jeli nezdravu i brzu hranu. Odlična ideja jeste da napravite listu od 10 najomiljenijih obroka i da ih mestimično rotirate.

(Mondo )