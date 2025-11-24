PANČEVAC PITA ZA VAS: Ko može da proda stan a da ne plati porez?

„Vlasnik sam dvosobnog stana koji bih želeo da prodam. Želeo bih da znam da li pri prodaji nekretnine mogu da budem oslobođen plaćanja poreza na kapitalni dobitak. Čuo sam da je tako nešto moguće, ali nisam siguran u kojim tačno slučajevima”, pita naš čitalac Zoran M. s Mise.

Odgovor: U Poreskoj upravi podsećaju da kapitalni dobitak predstavlja pozitivnu razliku između prodajne cene stana i nabavne cene ostvarene prenosom stvarnih prava na nepokretnostima uz novčanu ili nenovčanu naknadu i navode da se porez na kapitalni dobitak ne plaća na razliku nastalu prenosom prava na nepokretnosti kada su one stečene nasleđem u prvom naslednom redu ili kada se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji, zatim kada se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi s razvodom braka ili kada se prodaje nepokretnost koju je vlasnik pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

Ako sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uložite u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, oslobođeni ste poreza na ostvareni kapitalni dobitak. Takođe, ako u roku od 12 meseci od dana prodaje nepokretnosti sredstva ostvarena prodajom uložite u rešavanje svog stambenog pitanja ili članova svoje porodice, domaćinstva, ostvarićete pravo na povraćaj plaćenog poreza.

Ukoliko u rešavanje stambenog pitanja uložite samo deo sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti, poreska obaveza se srazmerno umanjuje. U Poreskoj upravi podsećaju da ste dužni da podnesete poresku prijavu na obrascu PPDG-3R nadležnom poreskom organu na čijoj teritoriji imate prebivalište.