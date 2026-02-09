Namirnica koja ubrzava starenje: Izbacite je iz upotrebe i sprečite pojavu bora

Pojava bora na licu predstavlja jedan od najvećih problem sa kojim se žene susreću. Često ih povezujemo sa starenjem, međutim ishrana i način života takođe mogu doprineti procesu stvaranja bora.

Postoji mnoštvo namirnica koje svakodnevno konzumiramo, a koje mogu uticati na javljanje bora, kao i na sam kvalitet kože i organizma. Jedan od potencijalnih neprijatelja po našu kožu i organizam može biti šećer. Poznato je da šećer utiče na gojenje, a takođe može igrati važnu ulogu u procesu starenja kože.

Ukoliko želite da usporite proces starenja, iz ishrane biste trebali da isključite šećer u svakom smislu reči, navodi se u izveštaju Frederika Branta, jednog od najpoznatijih lekara dermatologa u SAD.

