Magazin

OBROK SALATA KOJA TOPI KILOGRAME: Savršena za vrele letnje dane RECEPT

19:00

18.07.2026

Podeli vest:

Pixabay

Ukoliko želite da smršate, ovo je ručak za vas. Zdravo, ukusno i niskokalorično – obrok salata je pravi izbor sa osobe koje se bore sa viškom kilograma.

Sastojci za 4 osobe:

-2-3 konzerve crvenog pasulja
-250gr feta sira
-2 paradajza
-2 crna luka
-50gr peršuna
-2 paprike
-150gr dimljene slanine
-maslinovo ulje, so

Priprema:

Iseckajte povrće, pasulj procedite i sredite i dodajte u činiju. Sve izmešajte i dodajte slaninicu i sir. Prelijte maslinovim uljem i začinima po želji. Jedite kao glavni obrok i uživajte gledajući kako kilogrami nestaju.

ZDRAV I UKUSAN NAPITAK: Napravite sok od kajsija bez konzervansa i kuvanja

(Pančevac/Stil)

Tagovi

obrok salata recept

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.