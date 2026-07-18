OBROK SALATA KOJA TOPI KILOGRAME: Savršena za vrele letnje dane RECEPT
Ukoliko želite da smršate, ovo je ručak za vas. Zdravo, ukusno i niskokalorično – obrok salata je pravi izbor sa osobe koje se bore sa viškom kilograma.
Sastojci za 4 osobe:
-2-3 konzerve crvenog pasulja
-250gr feta sira
-2 paradajza
-2 crna luka
-50gr peršuna
-2 paprike
-150gr dimljene slanine
-maslinovo ulje, so
Priprema:
Iseckajte povrće, pasulj procedite i sredite i dodajte u činiju. Sve izmešajte i dodajte slaninicu i sir. Prelijte maslinovim uljem i začinima po želji. Jedite kao glavni obrok i uživajte gledajući kako kilogrami nestaju.
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(Pančevac/Stil)