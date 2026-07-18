OBROK SALATA KOJA TOPI KILOGRAME: Savršena za vrele letnje dane RECEPT

Ukoliko želite da smršate, ovo je ručak za vas. Zdravo, ukusno i niskokalorično – obrok salata je pravi izbor sa osobe koje se bore sa viškom kilograma.

Sastojci za 4 osobe:

-2-3 konzerve crvenog pasulja

-250gr feta sira

-2 paradajza

-2 crna luka

-50gr peršuna

-2 paprike

-150gr dimljene slanine

-maslinovo ulje, so

Priprema:

Iseckajte povrće, pasulj procedite i sredite i dodajte u činiju. Sve izmešajte i dodajte slaninicu i sir. Prelijte maslinovim uljem i začinima po želji. Jedite kao glavni obrok i uživajte gledajući kako kilogrami nestaju.

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(Pančevac/Stil)