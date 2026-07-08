Pančevo Servisne informacije

ED Pančevo: Isključenja struje za četvrtak, 9. jul

18:15

08.07.2026

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Foto: Pixabay

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u četvrtak, 9. jula, bez struje će biti potrošači u Vršcu.

Vršac

08:00 – 14:00 – Izbište i Potporanj, naseljena mesta.

08:00 – 10:00 – Dudova ulica na Belocrkvanskom putu.

(Pančevac)

Tagovi

Elektrodistribucija Pančevo isključenje struje struja

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