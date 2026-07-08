ED Pančevo: Isključenja struje za četvrtak, 9. jul

Romski horoskop: Evo šta vas čeka u julu 2026.
20:02
08.07.2026
Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u četvrtak, 9. jula, bez struje će biti potrošači u Vršcu.
Vršac
08:00 – 14:00 – Izbište i Potporanj, naseljena mesta.
08:00 – 10:00 – Dudova ulica na Belocrkvanskom putu.
(Pančevac)
20:02
08.07.2026
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08.07.2026
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08.07.2026
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02.07.2026
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30.06.2026
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30.06.2026
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Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Žutu, Crnu i sestre Čupavke.
17:00
08.07.2026
Za izuzetna postignuća u oblasti dramskog stvaraštva nagrađen Pančevac Miša Nikolić, autor „Kovača”, „Atentata”, „Svetislava i Mileve”...
13:00
08.07.2026
Prema prvoj ovogodišnjoj analizi Zavoda za javno zdravlje Pančevo kupanje nije preporučljivo na Tamišu u Jabuci, na Ponjavici i u Ivanovu
12:00
08.07.2026