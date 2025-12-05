Da li mogu izvod iz matične knjige rođenih dobiti e-poštom?

„Da li mogu celu proceduru dobijanja izvoda iz matične knjige rođenih da obavim elektronskim putem?”, pitala je naša sugrađanka Marjana R.

Odgovor: Izvodi iz matične knjige rođenih, kao i venčanih i umrlih, mogu se dobiti i elektronskim putem. Da biste pokrenuli ovu uslugu, potrebno je da budete registrovani korisnik portala eUprava i da budete prijavljeni mobilnom aplikacijom „ConsentID” ili kvalifikovanim elektronski sertifikatom. Na portalu birate željeni izvod – domaći, dvojezični ili međunarodni, kao i oblik – da li želite izvod u papirnom obliku ili u elektronskom obliku. Posle unošenja podataka bira se svrha izdavanja izvoda jer od toga zavisi visina takse. Ako ste izrazili želju da vam izvod stigne u elektronsko sanduče, izvod će biti potpuno besplatan, nezavisno od svrhe izdavanja izvoda.

Za izdavanje izvoda u papirnom obliku plaća se taksa, osim kada je predviđeno oslobađanje od ove obaveze, što zavisi od svrhe izdavanja izvoda. Ako već niste oslobođeni takse, biće neophodno da izvršite uplatu kako bi se vaš zahtev prosledio nadležnom matičaru. Ukoliko odaberete da izvod u papirnom obliku bude dostavljen na kućnu adresu, čak i kada ste oslobođeni takse, moraćete da platite troškove dostave preporučene pošiljke po cenovniku „Pošte Srbije”.

Osim za sebe, zahtev za izdavanje izvoda možete podneti za svog supružnika i krvne srodnike u pravoj liniji (otac, majka, dete…), za brata i sestru ili kao staratelj, odnosno punomoćnik. Nije potrebno da prilažete nikakva dokumenta, osim ukoliko zahtev za izdavanje izvoda podnosite u svojstvu staratelja ili punomoćnika – u tom slučaju je potrebno da priložite dokument kojim dokazujete navedeno svojstvo.

Rok za postupanje nadležnog matičara po primljenom zahtevu je osam dana, ali rok i način na koji će vam izvod biti dostavljen zavisi od toga da li ste izabrali elektronski ili papirni oblik izvoda. Ukoliko ste izabrali papirni oblik, pored roka za izdavanje izvoda potrebno je imati u vidu i vreme koje je potrebno za dostavu pošiljke. Ukoliko ste izabrali elektronski oblik, izvod će biti dostavljen u vaše eSanduče na portalu eUprava. Odštampan eIzvod predstavlja kopiju dokumenta čiju validnost možete proveriti skeniranjem kju-ar koda.

Matična služba u Pančevu poštom dostavlja izvode za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva. Izvodi se šalju putem „Post ekspresa”, varijanta dostave „danas za sutra”, a dostava naručenih izvoda ne vrši se subotom, nedeljom, ni tokom državnih i verskih praznika. Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem. U slučaju odbijanja zahteva bićete obavešteni telefonom ili putem elektronske pošte.

(Pančevac)