OPOVLJANI ĆE UŽIVATI Novogodišnja teglica i bazar praznični začin za ceo Banat

Dve, sada već tradicionalne manifestacije Novogodišnji bazar i Novogodišnja teglica biće održane pretposlednjeg vikenda decembra u Opovu.

Novogodišnja teglica je manifestacija u okviru koje zainteresovani mogu da se takmiče u pripremanju zimnice. Ona će biti održana 24. decembra od 10 do 14 časova u hotelu u Opovu.

– Takmičimo se u 5 kategorija, to su turšija ajvar, pekmez, to su šljiva i kajsija, slatko i kompot i nova kategorija bundeva. Svi mogu da se prijave da učestvuju od preduzetnika do udruženja. To je podsticajno za žene koje same prave zimnicu da prodaju, da nuče kao da prodaju. Sve te žene koje u skopu svog domaćinstva rade zimnicu su fenomenalne, a mi želimo da ih podržimo, kaže Katarina Nikolić Ralić, direktorka KC Opovo.

Stručni žiri i ove godine imaće dosta posla u izboru najbolje pripremljene slane ili slatke zimnice, kažu organizatori.

– Žiri nam stiže sa Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, departman za geografiju, hotelijerstvo i turizam. To su sudije koje godinama već dolaze kod nas i podižu novo ove manifestacije, a pružaju i određene sugestije. Prijavljene podstiču na dalji rad i prodaju zimnice, ističe Nikolić Ralić

Dan pre, u subotu, 23.decembra od 17 do 20 sati, biće održan i Novogodišnji bazar, gde će moći da se vide i kupe ukrasi za praznike, ali i specijaliteti, kako slani, tako i slatki.

– Biće održan u opovačkom parku ispred KC. Biće tu od novogodišnjih aranžmana, sitnih kolača, kuvanog vina i rakije … Imamo mnogo kreativnih ljudi koji zdušno rade i vole to druženje i tu informaciju, rekla je Zorica Ugrinov – predsednica UŽ Sktiv žena Opovo.

Organizator obe manifestacije je Opštinska bibliotike i Kulturni centar Opovo uz podršku Udružena žena Aktiv žena Opovo. Svi zainteresovani mogu da se prijave za obe manifestacije do 20.decembra, a inforamacije mogu pronaći na sajtu Kultrnog centra Opovo i njihovim društvenim mrežama. Obe manifestacije podržala je opština Opovo.

