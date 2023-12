PORAZ FK ŽELEZNIČAR Voždovac trijumfovao 5:1

Fudbaleri Železničara pretrpeli su u 19. kolu Super Mocart lige najubedljiviji poraz u dosadašnjem toku prvenstva.

Voždovac ih je savladao na svom terenu u Beogradu sa 5-1 (2-0). Utisak je da su Pančevci veoma lako primali golove i da je rezultat previsok u odnosu na ono što je viđeno na terenu. Poveo je domaćin vrlo rano, već u 9. minutu mrežu Živkovića zatresao je Jočić. Nije to poremetilo gostujuće igrače koji su napadali i imali više od igre, a Pavlov je imao i najbolju priliku za izjednačenje, ali nije uspeo da savlada golmana Katića.

U 21. minutu posle brzog kontranapada lopta dolazi do Neškovića koji precizno šutira iskosa sa leve strane i dovodi svoj tim u vođstvo od 2-0. U drugom poluvremenu Voždovac za 10 minuta postiže tri gola i to posle smušenih intervencija odbrambenih igrača Železničara. Burmaz je postigao dva pogotka i to u 49. i 59. minutu,a Antonijević se u listu strelaca upisao u 55. minutu. Počasni gol za goste postigao je Pavlov u 65. minutu.

Priliku za popravni Železničar će imati sledećeg vikenda u poslednjem kolu Jesenjeg dela prvenstva, a igraće u Nišu protiv Radničkog.

(Pančevac/G.J.)