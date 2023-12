ČESTITKE SA SVIH STRANA Predsednica Mađarske čestitala Vučiću i njegovoj partiji na pobedi!

Predsednica Mađarske Katalin Novak čestitala je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci na „velikoj pobedi“ na izborima u Srbiji.

Novak je na društvenoj mreži X (Tviter) čestitala na, kako je navela, „dobrom rezultatu“ koji je ostvario Savez vojvođanskih Mađara na jučerašnjim izborima i ocenila da je Srbija primer kako nacionalna manjina i većina mogu dobro da koegzistiraju, na obostranu korist.

– Čestitke Vučiću i njegovoj partiji na njihovoj jučerašnjoj velikoj izbornoj pobedi u Srbiji. Čestitam na dobrim rezultatima i Savezu vojvođanskih Mađara. Zadovoljna sam što su zadržali svoju zastupljenost u parlamentu u Beogradu. Srbija je primer kako nacionalna manjina i većina mogu dobro da koegzistiraju, na obostranu korist – navela je Novak.

Congratulations to @avucic and his party on their great election victory in Serbia yesterday. I also congratulate on the good results of the Alliance of Vojvodina Hungarians. I am pleased that they have kept their representation in the Parliament in Belgrade. Serbia is an example…

— Katalin Novák (@KatalinNovak_HU) December 18, 2023