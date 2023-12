UMERENO OBLAČNO BEZ PADAVINA

Iz srednje Evrope na Balkan stiže umereno naoblačenje, ali se padavine ne očekuju. Ipak, to će spustiti temperaturu u proseku za pet stepeni. Ujutru od -5 do 2 stepena, najviša dnevna do 12 stepeni. U Beogradu periodi sunčanog vremena i najviša dnevna osam stepeni.

U sredu ujutro slab mraz, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije, kao i ponegde u Vojvodini magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar pre podne slab južni, posle podne slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od -5 do 2, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. Uveče i noću oblačno, u drugom delu noći na jugozapadu ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

Sutra umereno oblačno, ujutru ponegde na jugozapadu zemlje sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 5, najviša dnevna od 5 do 11 stepeni. Krajem dana i tokom noći na severu zemlje naoblačenje sa kišom. Najniža temperatura od -1 do 5, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni.

Poslednjeg dana radne nedelje oblačno s kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar umeren, ponegde i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 5, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni.

(Pančevac/RTS)

PRETEŽNO SUNČANO I TOPLIJE Evo koliko nas stepeni očekuje na Nikoljdan

JUTRO MAGLOVITO UZ MRAZ U toku dana stiže topliji vazduh, temperatura do 14 stepeni