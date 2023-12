OVO JE SRPSKA SVETINJA U KOJOJ SE I DANAS NALAZE MOŠTI TRI POTOMKA LOZE NEMANJIĆA

Srpska svetinja skrivena daleko od radoznalih pogleda nalazi se u mestu Brodarevo kod Prijepolja. Manastir Davidovica podignut je na temeljima vizantijske bazilike u 13. veku. Danas ovaj hram čuva posmrtne ostatke tri potomka loze Nemanjića, čiji grobovi su u nekoliko navrata pljačkani.

„U hramu su sahranjena tri potomka loze Nemanjića, župan Dimitrije koji je ktitor manastira, kasnije u monaškom životu dobio je ime David, a njegovi posmrtni ostaci nalaze se unutar hrama. Zatim njegov sin Vratislav ispod čije desne nadlaktice su pronađene kosti sokola što nas uverava da je bio vitez i da je sa njim i sahranjen. Posebno mesto u utemeljenjima hrama ima unuk župana Dimitrija, Vratko, u narodu poznatiji kao Stari Jug Bogdan, veliki zapovednik na dvoru Dušana Silnog kojim je išao u velika osvajanja“, kazao je za RINU otac Nektarije, čuvar hrama kod Brodareva.

Manastir Davidovica je jedan od retkih manastira koji ima sačuvan ugovor i datum zidanja, a uz manastir Mileševo i Pribojsku banju u srednjem veku bio je stub razvoja Srpske crkve i države.

„Zahvaljujući ugovoru koji je sačuvan u istorijsko-dubrovačkom arhivu imamo tačne podatke o gradnji, i to drugi manastiri nemaju i oslanjaju se na predanja. Manastir Davidovica je utemeljen 30. avgusta 1281. godine, u tom ugovoru stoji da se sam manastir ozidao za 150 solida u zlatu, što je tada vredelo 15 dobrih konja. S obzirom da je ovaj manastir vezan za dinastiju Nemanjića on ima veliku istorijsku vrednost, ali nažalost doživeo je sudbinu mnogih jer je porušen i u takvom stanju nalazio se sve do 1998. godine kada ga je obnovio i osveštao Patrijarh Pavle“ rekao je Nektarije.

Preko 350 godina srpska svetinja je bila bez kupola zbog toga nisu ni freske uspele da se sačuvaju, ali neke od njih su sačuvane kao i tragovi pisanja. Manastir je posvećen Bogojavljenju Gospodnjem i kao takav jedini je u Srbiji posvećen tom prazniku. U njemu se nalazi oko pet kvadrata živopisa i kao i tragovi Rimljana, kao i trpeza iz tog perioda.

„Danas se vrlo malo vernika odlučuje za posetu manastiru Davidovica obzirom da se crkva nalazi između dva velika hrama i graničnog prelaza Gostun, pogotovu ako čekaju više sati da pređu, sve to otežava dolazak turista i vernika osim putnika namernika koji su u prolazu“, zaključio je otac Nektarije.

Obnova hrama trajala je oko dve godine, ali dosta toga ima još da se uradi, priprata koja je iz 16. veka u kojoj se nalaze nadgrobne ploče starije od Nemanjića.

