SVEČANO OBELEŽEN POČETAK IZGRADNJE BIO4 KAMPUSA Vučić: Ne postoji ništa važnije od ulaganja u obrazovanje i budućnost naše dece

U Beogradu je danas počela izgradnja BIO4 kampusa, jedinstvenog multidisciplinarnog projekta koji će, kako se najavljuje, omogućiti Beogradu da postane jedan od prepoznatih bioekonomskih centara u Evropi, a tim povodom upriličena je i svečanost kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Obraćanje predsednika

Predsednik Vučić je na početku obraćanja kazao kako je on podržao ideju o kojoj ništa nije razumeo, već to da je ona nešto dobro za Srbiju.

– Kada Mali kaže nema para, onda pozovem ja, on se femka nekih mesec dana i bude u redu… Nije sramota reći da nešto ne znate, sramota je da nepokušate da ne naučite više. Ja danas razumem značaj BIO4 kampusa, iako sve merim u auto-putevima, ali to je velika stvar za našu zemlju. To je naša zajednička predsnot celog regiona, i moramo da radimo zajedno o najvažnijim pitanjima o saradnji u bolasti nauke i savremene tehnologije. Činjenice koje se tiču projekta, su da osim 7 fakulteta i 9 naučnih instituta, nisam imao pojma o značaju DATA centra u Kragujevcu. Ali vidim da danas svetske kompanije tamo čuvaju svoje podatke i da nam treba još jedna – kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, nova rešenja u bolasti molekularne genetike slede shodno najavljenih projektima.

– Naša ideja je da budemo među 10 ili 12 najusopešnijih u svetu. Ulagaćemo novac i srednim godine gledaćemo da povećamo plate i nagradimo one koji su najmarljiviji i donose rezultate za našu zemlju. I da tilj udi imaju neporedivo bolja primanja. Ne postoji ništa važnije od ukaganja uobrazovanje, i budućnost naše dece. Važno je to što će preko hiljadu profesora učiti preko četiri hiljade studenata… Mnogo ljudi je u prethodnim godinama napustilo našu zemlju. Zato hoćemo da ih vratimo u našu zeljmu, ako stopa rasta bude onako kako predviđamo siguran sam da ovaj projekat ima budućnost, ali i cela naša zemlja – poručio je Vučić.

Predsednik je rekao kako je sreća ministarke Begović i premijerke Brnabić danas bila neoposiva, te da će uvek biti na raspolaganju da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći. Zahvalio se i Razvojnoj banci.

– Ovo država Srbija finansira, a njima hvala što nam obezbede najpovoljnije uslove. Hvala i građanima Srbije koji su ovo omogućili i napravili to da imamo novca da kroz nauku uđemo u 2024. godinu – kazao je Vučić.

Za kraj je još jednom čestitao svima koji su se marljivo trudili da realizuju ovaj projekat, te rekao kako će se truditi da što više nauči o ovom projektu kako bi o njemu mogao da uputi sve one koji dolaze u Srbiju.

Obraćanje ministarke dr Jelene Begović

Kako je istakla, sretna je i ponosna što je posle dve godine napornog rada i učešća velikog broja ljudi obeležen početak radova na izgradnji BIO4 kampusa.

– Država ima jasnu viziju, a to je da se okrene nauci novim tehnlogoijama i obrazovanju. Treba naglastii da je ovo najveće pojedinačno ulaganje u Srbiji, ali i u regionu. Investicija od 450 miliona evra, a vizija je da postanemo centar razvoja na svetskom nivou.

Kako je rekla u prvoj fazi se gradi 110 kvadratnih metara prostora laboratorija, a u planu su i proširenja za velike kompanije.

– Naša najveća vrednost su ljudi. Ne krećemo od nule. U BIO4 kampusu će raditi preko 1000 doktora, a tu će se školovati preko 4000 studenata. Cilj je da unapreidmo kvalitet života građana ali i razvoju ekonomije – istakla je.

Prema njenim rečima na ovaj način se privlači svet u našu zemlju, i posebno se zahvalila predsendiku i premijerki koji su podržali ovo sve.

– Sreća prati hrabre… Ovo je projekat koji menja Srbiju, našu sadašnjost i budućnost. Želim da vam poželim srećnu naučnu 2024. godinu – istakla je.

Počela svečanost

Na svečnost je stigao i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Radovi počeli danas

Podsetimo, prve mašine i radnici su od jutros već na lokaciji na kojoj će biti izgrađen objekat, preko puta Instituta „Torlak“.

Radi se na uređenju terena, na ulazu u gradilište je, pored radnika, nekoliko malih bagera koji kopaju zemlju i kiperi za odvoz te zemlje.

Radovi će, kako je rečeno na gradilištu, zahtevati i uklanjanje postojećih starih objekata i dosta terena će biti nasuto šljakom i zemljom.

Sama gradnja objekata ovog tipa, odnosno istraživačkih centara, među graditeljima se smatra veoma zahtevnim poslom.

Pripremni radovi na izgradnji objekta u okviru BIO4 kampusa koji će se prostirati na oko 30 HEKTARA, počeli su 29. maja ove godine, a svi radovi bi, kako je ranije najavljeno, trebalo da budu završeni 2026. godine.

Procenjena vrednost novog bioekonomskog haba je oko 450 MILIONA EVRA, a iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope obezbeđeno je 200 miliona evra.

Kako su ranije kazali u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, BIO4 kampus predstavlja spoj biomedicine, biotehnologije, bioinformatike i biodiverziteta i jedinstven je multidisciplinarni projekat u širem regionu, a planirano je da se u njemu nalaze naučne institucije i fakulteti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče da je taj projekat velika stvar za Srbiju.

Premijerka Ana Brnabić najavila je ranije da će u kampusu biti okupljeno 1.400 profesora, istraživača, 4.000 studenata, preko 1.000 doktora nauka i da će se tu nalaziti 300 najsofisticiranijih laboratorija.

Budući stanari BIO4 kampusa su Biološki, Farmaceutski, Hemijski, Medicinski, Poljoprivredni, Tehničko-metalurški i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Naučno-tehnološki park Beograd, kao i devet instituta – za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, multidisciplinarna istraživanja, primenu nuklearne energije, medicinska istraživanja, za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, za veštačku inteligenciju, za hemiju, tehnologiju, „Biosens“ i Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“.

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović izjavila je danas da je početak radova na izgradnji BIO4 kampusa veliki dan za naučnu zajednicu u Srbiji i za celokupno društvo i dodala da će taj kampus biti novi naučni grad koji će promeniti ne samo nauku već i kvalitet života ljudi u Srbiji.

