Evo kako su Nole i teniseri Srbije dočekali Novu godinu

Teniska reprezentacija Srbije je sa 2:1 savladala reprezentaciju Kine na Junajted kupu, a nakon meča srpski reprezentativci ostali su na terenu kako bi sa navijačima proslavili Novu godinu.

Novak Đoković se obratio navijačima. Prvo im se zahvalio što su sa teniserima Srbije i Kine odlučili da dočekaju Novu godinu.

– Hoću da vas zamolim, kako bi bilo da zajedno proslavimo Novu godinu. Ostanite još par minuta. Imamo i di-džeja, krenućemo odbrojavanje, obratio se navijačima Novak, i dobio ovacije.

Nakon toga krenulo je odbrojavanje, ples i emotivne scene kakav srpski tenis do sada nije video.

This is a nice way to celebrate in Perth! 🥳🥳🥂🥂💫💫#Serbia #China #UnitedCup #Djokovic pic.twitter.com/cuK8wZgDff

— Chiara Fabbi (@CFabbi_Studio) December 31, 2023