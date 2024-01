VUČIĆ OBIŠAO RADOVE NA TUNELU „IRIŠKI VENAC“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izlaznom portalu tunela „Iriški venac“ u okviru projekta Novi Sad – Ruma. Tom prilikom on je pričao o planovima koji treba da se realizuju u toku ove godine, a tiču se izgradnje novih puteva i ulaganja.

Obraćanje predsednika

Predsednik je građanima poželeo Novu godinu:

– Dobro zdravlje, uspeh i veliki napredak Srbije. Obezbedićemo to. Sredinom 2025. godine prosečna plata biće 1.000 evra.

– Plate u javnom sektoru porasle su za 10 posto. 260.000 ljudi je na minimalcu, za 17,8 posto je povećan, 14,8 posto ide rast penzija i to nije poslednje povećanje za ovu godinu. Tokom godine će još biti rasta. Mi ćemo da damo sve od sebe da povećamo stopu rasta. Ljudi će posebno da osete kada se inflacija spusti.

Na navode da nemački mediji pišu da Srbiji treba drugačija opozicija:

– Ko spolja želi dručačiju vlast i opoziciju, baš me briga. Ako mislite da ću ja da budem kao oni, da kažem utata, ne valja im opozicija, ne pada mi na pamet. Bolje da vas boli glava za vaše probleme, pitanje kakve će da bude vlast i opozicija je pitanje za građane Srbije.

Predsednik je komentarisao i to što opozicija traži međunarodnu istragu izbora u Srbiji:

– Izbori su stvar državnih organa Srbije. Na svim mestima su bili predstavnici liste Srbija protiv nasilja, potpisali su zapisnike i setili su se kada su videli da su izgubili izbore i u Beogradu. Vodili ste celu kampanju „mrzim Vučića“. To ne donosi nove glasove, to oduzima glasove običnih ljudi. Važno je da Srbija dobije malo ozbiljniju i dinamičniju utalmicu za 4 godine.

– Od 2014. godine sve izbore su dobili. Lagali su sa pričom o 40.000 ljudi iz RS. Sve što su rekli, lagali su. Imali su predstavnike na svim biračkim mestima. Nikada se ne bave suštinom. Suština politike je život, supstanca a ne trikovi. Samo se nisu pitali ima li naroda uz nas. Politika je mnogo ozbiljna stvar. Ljudi imaju svoja uverenja, nemojte da ih potcenjujete.

– Za ljude je važno kako će da žive. Izvinjavam se ljudima kojima je 50 njih pokvarilo 29. i 30. decembar. Mi nismo hteli da ih diramo.

– Mnogo toga je pred nama, to mi uliva toliko snage.

Za dve i po godine biće gotov ceo Fruškogorski koridor

– Za tačno dve i po godine imaćemo svih 47,7 kilometara završeno. Mislim da nikada nije bilo toliko mostova da se gradi u Novom Sadu – kazao je na početku predsednik Vučić.

– Dogodine ćemo morati da krećemo u projektovanje proširenja puta Beograd – Novi Sad – dodao je.

– Po prvi put posle mnogo decenija da Vojvodina, sever Srbije, dobija najviše saobraćajnica.

– Sada ćemo da pojačamo pare za Irig. Mnogo toga još moramo ovde da uradimo – ističe predsednik. Beograd – Zrenjanin će mnogo da podigne, od Ovče, Borče, Opova, Ečke… – ističe predsednik.

– I Bačka Palanka, i Begeč i Futog mnogo dobijaju ovim – kazao je Vučić, gledajući kako će izgledati tunel.

Predsednik je govorio i o problemima eksproprijacije, koji uvek postoje.

– Država mora da radi svoj posao, da ne opterećujem ljude.

Predsednik je kazao da je jun 2026. rok za završetak radova.

– Jun 2026. godine, za dve i po godine. Za nas sve mora da se završi do 1. decembra 2026. To je za nas dan D.

Šta će biti sa ružnim objektima pored autoputeva

Predsednik Vučić rekao je da sve udžerice i ružni objekti koji se nalaze pored autoputeva i pruga moraju da se izgrade ili da se uklone.

– Do kraja juna, svi ružni objekti pored autoputa ili ćete sve da srušite ili ćete da izgradite da izgleda velelepno. I nema tu velike filozofije. I pored autoputeva i pored pruga. Ima sve lepo da počistite, ako nećete mi ćemo to da počistimo. Srbija mora da ima najlepše i najčistije lice. Mora red da se zna. Ne možete vi to tu 30 godina da držite, pa da čekate ne znam ni ja šta. To je od javnog interesa, od interesa za sve građane.

Predsednik najavio nova ulaganja i izgradnju novih puteva

On je pričao o planovima koji treba da se realizuju u toku ovde godine, a tiču se izgradnje novih puteva i ulaganja.

– Razmišljamo da idemo toliko duboko i da pomognemo vlasnike privatnih salaša. Ima ih mnogo. Oko 100 u Vojvodini. Hoćemo da pomognemo etno kuće u centralnoj Srbiji. Hoćemo da uložimo mnogo para. Hoćemo da nađemo 2 milijarde kako bismo obnovili regionalne i lokalne puteve – kaže Vučić i dodaje:

– Ove godine 167 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica se završava ove godine, a u toku je izgradnja 642 kilometara.

– Ovo je najduži tunel. Munjino brdo je najkomlikovaniji, ali je ovaj duži – kazao je Vučić na pitanje Novosti.

Velike investicije za Leskovac

Predsednik je najavio veliku investiciju za Leskovac, u koji dolazi jedna važna kompanija, što će biti izvanredan podstrek za visokokvalitetne tehnološke investicije.

– Taru još ne možemo dovoljno da razvijamo, pa čak ni Zlatibor. Za sve su nam potrebne komunikacije. Kada se na Zlatibor i Taru bude stizalo za dva sata, onda je to ok.

– Ne znam koliko ste puta vozili preko Fruške gore, ovo je vrlo komplikovan i težak put, vrlo nezgodne krivine. Fruška gora jeste jedan od najlepših delova Srbije, nije čudo što se ovde nalazi 16 manastira.

Tunel Iriški venac biće najduži u Srbiji

Tunel Iriški venac spojiće Novi Sad i Rumu i najzahtevnija je tačka Fruškogorskog koridora. Nakon završetka radova, ovaj tunel će biti najduži u Srbiji, čak oko 3,5 kilometara.

Pošto se sastoji iz dve cevi, to znači da će kineska kompanija CRBC, koja je angažovana na ovom projektu, ukupno izbušiti sedam kilometara tunela kroz Frušku goru.

Izgradnja tunela zvanično je počela 1. maja 2021. i radnici CRBC skoro godinu i po dana borili su se terenom na severnom portalu tunela, učvršćujući okolne padine, da bi u jesen 2022. počelo bušenje tunela hidrauličkim bušilicama, pošto je upotreba dinamita u nacionalnom parku zabranjena.

Prema idejnom projektu kojeg je uradio Institut za puteve 2016, planirana je širina kolovoza od osam metara sa dve saobraćajne trake po smeru.

Tu su i bezbednosne niše na svakih 150 metara i prolazi za pešake na svakih 290 metara kroz koje će moći da se prođe u slučaju požara, saobraćajnih nesreća i drugih nepredviđenih situacija.

Za vozila i kamione planira se izgradnja dva vezna tunela kroz koje će moći da prođu ako ostanu u kvaru, a sve je projektovano u saglasnosti sa nemačkim standardom bezbednosti RAPT.

Predviđena je i izgradnja kontrolnog centra koji će nadgledati saobraćaj u tunelu ispod Iriškog venca, ali i u 350 metara dugom tunelu Širine, koji će se nalaziti iznad Tekija u Petrovaradinu. Sistem za nadzor trebalo bi da prati i nivo zagađenja.

Sam Fruškogorski koridor je vredan 606 miliona evra i planiran kao brza saobraćajnica sa po dve saobraćajne trake po smeru. Dužine je 47,7 kilometara.

U novembru je bilo završeno nešto više od 30 odsto radova, što znači, kako je tada kazao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastruktur Goran Vesić da će prema predviđenoj dinamici radovi biti gotovi do 2026. godine, a ceo koridor spojen sa Novim Sadom uključujući i most kod Petrovaradina.

