DRAMA U PROGRAMU UŽIVO: Voditelji legli na pod, napadači mašu oružjem VIDEO

Prava drama odigrava se u studio nacionalne televizije u Ekvadoru, gde su naoružani napadači upali u program tokom popularne emisije, i uzeli voditelje kao taoce.

Incident se dogodio u studiju TC Television.

Otmičari nose marame i kapuljače, a zaposlene na televiziji su naterali da legnu na patos.

Prenos uživo, koji je na kraju prekinut, pokazao je osoblje koje se gura na podu studija u Gvajakilu, a moglo se čuti kako neko u direktnom prenosu viče „nema policije“.

Happening now: an armed group has stormed the studios of state-owned TC Televisión in Ecuador and took hostages during a live broadcast pic.twitter.com/piUcgz7ygo

— Alex Bare (@alexbaretv) January 9, 2024