VUČIĆ PODELIO PAKETIĆE OBOLELOJ DECI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Beogradu predstavnike udruženja, roditelje i decu obolelu od retkih bolesti i dodelio deci novogodišnje paketiće.

Obraćanje predsednika Vučića

– Draga deco, roditelji, predstavnici udruženja, hvala vam što smo imali priliku da razgovaramo i da sagledamo poteškoće, probleme i muke sa kojima se suočavate. Hoću da svim drugim ljudima kažem da nisam video ljude sa toliko entuzijazma i energije i snage da se bore sa svakodnevnim problemima kao što ste vi – rekao je predsednik.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)



– Mi smo sa 130 miliona dinara ulaganja došli do 7,2 milijarde dinara u 2024. godini i to će biti više nego što je rečeno. U dogovoru sa predsednicom Vlade, ministrom finansija, ministarkom zdravlja, gospođom Darijom Kisić i gospodinom Selakovićem dogovorili da odmah idemo na izdavanje vaučera za apoteke za kupovinu lekova i suplemenata, to je 35.000 dinara po osobi, ukupno 100 miliona dinara, vaučeri za banju, more preko Crvenog krsta u Baošićima za porodicu u iznosu od 50.000 dinara, finansijski efekat je 142,5 miliona dinara i idemo sa jednokratnom pomoći od 25.000 dinara, što znači da se izdvaja sve ukupno tri miliona evra – najavio je predsednik.

(Pančevac)

VUČIĆ SUMIRAO NEDELJU ZA NAMA

VUČIĆ OBIŠAO DEŽURNI OPERATIVNI CENTAR VBA