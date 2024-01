PROLEĆE U JANUARU Na jugu Banata vetar, temperatura do 20 stepeni

Najtopliji dan od početka januara, a zatim u petak zahlađenje i sneg. Bićemo pod uticajem prostranog polja niskog vazdušnog pritiska pa može povremeno biti i kiše i pljuskova, uz košavu. Sa juga stiže veoma topao vazduh i podiže živu u termometru. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 15 do 20, na istoku zemlje osetno hladnije.

Osetno toplije uz umeren i jak južni i jugozapadni vetar koji će na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima imati i olujne udare, a kasnije posle podne biće u slabljenju.

Tokom dana promenljivo, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. U istočnoj Srbiji se ujutru i pre podne, očekuje kiša, koja će se usled niskih temperatura lediti pri tlu, zbog čega je u tom delu zemlje na snazi crveni meteo-alarm.

Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 15 do 20 °C. Na istoku zemlje ujutru od -3 do -1, najviša dnevna od 2 do 6 °C.

Sutra zahlađenje uz sneg, hladno i u subotu

Sutra zahlađenje uz prelazak kiše u sneg, pre podne u Vojvodini i zapadnoj Srbiji gde se očekuje i stvaranje manjeg snežnog pokrivača, posle podne u centralnim, a krajem dana i noću i u ostalim predelima Srbije ali uz istovremeni prestanak padavina na severu.

Duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 9 °C, na istoku Srbije oko 0 °C, tokom dana temperatura u osetnom padu i posle podne će se kretati u intervalu od -1 na severu do 12 °C na jugu. Uveče i tokom noći dalji pad temperature u svim predelima.

U subotu hladno i vetrovito. Na severu Srbije ujutru razvedravanje, toko dana pretežno sunčano. U ostalim krajevima oblačno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

Pre podne se prestanak snega očekuje u zapadnim i centralnim, a uveče i noću i u ostalim predelima Srbije uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar pre podne umeren i jak severozapadni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura od -4 do 0 °C, najviša od 0 do 4 °C.

(Pančevac/RTS)

